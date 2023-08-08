高苑科大新任校長陳天惠就職

設定數位轉型與永續發展兩項發展特色 ，攜手台鋼集團打造企業型科技大學

高苑科技大學於8日舉行第四任校長就職典禮，典禮隆重盛大、冠蓋雲集，共來自產官學界代表200多人與會，共同祝賀陳天惠校長就任。

出席就職典禮貴賓，除了高苑科大林輝政董事長所帶領的董事們及近百位教職員，另包括立法委員張其祿、立法委員翁重鈞、立法委員許智傑、邱志偉立委辦公室羅主任、黃秋瑛議員、行政院南部聯合服務中心許乃文副執行長、高雄市政府教育局歐素雯主任秘書、路竹區薛區長…等政府代表蒞臨現場參加。另外，更有多所高中職、國中小、岡山秀傳醫院、台鋼集團多家關係企業、廣泰金屬…等近百名學界與業界代表共同到場致意。

陳天惠校長與高苑科大董事長林輝政等董事會成員合影。圖／黃全興

高苑科大董事會林輝政董事長表示，這是高苑科大在台鋼集團資助，解除專案輔導後，正式校長的就職典禮，也正式告別在專輔期間前後總共經歷5位校長異動的動盪局面。林董事長也逐一介紹董事會成員讓各界認識，並勉勵現場所有教職同仁，雖然台鋼集團注資幫助度過難關，但仍要記取過去教訓，務實面對少子化的大環境，才能讓學校更加蒸蒸日上。

張其祿立委表示，他決定親自出席高苑科大這場校長就職典禮，因為這在台灣教育史上具有重要意涵。高苑科大是私校退場條例通過後，第一個解除專案輔導的學校，在這過程中，他知道校方教職同仁遭遇許多困難，更有許多難關不容易解決，但現在都一一度過了。張委員並勉勵教職同仁應更加努力，讓各界刮目相看。

新任校長陳天惠教授表示，台鋼集團在入主高苑科大這兩個多月來，全體教職員工見證了台鋼集團用心辦學的事實，並陸續推出愛心助學方案，針對112學年度日四技新生，全部免住宿費；對弱勢家庭，包括低收入戶、中低收入戶、身心障礙學生、特殊境遇學生以及原住民學生，不但免學雜費，而且還給予獎助學金的生活津貼，這些弱勢家庭的補助，完全由台鋼集團下的皇鷹基金會贊助；一般家庭的學生，則採用國立大學收費標準，學費差額由台鋼集團旗下的企業捐資興學。在教職員工方面，對於學校的組織再造，更釋出教職員工優退或轉任台鋼集團企業的善意。凡此種種表現出台鋼集團在愛心助學以及捐資興學，以求學校永續發展，善盡企業社會責任的用心與努力。

陳天惠校長並表示高苑科大的人才培育將持續強化融入產業需求本位的專業知識與技能，而台鋼集團就是畢業生未來就業的實踐基地，人才可以為集團所用，學生能夠學用合一。高苑科大給學生的，不只是文憑，更是就業力。而學校要永續經營，必須建立學校特色，接下來高苑科技大學未來的發展方向，將設定為數位轉型與永續發展兩個特色，這兩項不但是目前世界潮流，更是政府極力推動的重點政策。而高苑科大將從課程、師資、設備三方面積極著手。陳天惠校長表示深感任重道遠，將盡心盡力帶領所有教職同仁以嶄新的經營思維再創高峰，承諾「為學生插上翅膀，挺產業繁育翔鷹」。