醒吾與東華國際交流 更了解國際生需求大不同

為了提升教師國際行政事務輔導能力，醒吾科大國際暨兩岸事務處舉辦「國際事務行政輔導研習」，首次邀請台北之音主播劉姿麟、中央廣播電台主播何薇薇，分享東南亞國家與臺灣工作大不同，讓教師們更了解國際生的生活背景，期待之後還有這樣的研習能提升自我。

醒吾科大國際暨兩岸事務處處長國安民(左)感謝此次能與東華大學副校長馬遠榮及國際事務處分享與交流。圖／醒吾科大提供

主播劉姿麟分享了印尼的世界排名第一購物中心、越南新創園區及馬來西亞與新加坡互惠關係。主播何薇薇分享東南亞學生的文化衝擊，並提到菲律賓的學生榮譽感及自尊性很強，建議以正向鼓勵方式代替恐嚇式的教導學生。

東華大學宋之華組長與醒吾科大教師們分享國際生輔導事務。圖／醒吾科大提供

醒吾科大為提升教師的國際行政事務輔導，國際暨兩岸事務處首次安排台北之音劉姿麟主播、中央廣播電台何薇薇主播等，分享國際文化䡓擊與適應、東協的機會與挑戰、國際生在台事務實務知能等講座，更與東華大學進行國際生事務交流活動。

醒吾科大在國際暨兩岸事務處處長國安民(右六)的帶領下與東華大學副校長馬遠榮(右五)及國際事務處合照。圖／醒吾科大提供

研習一開始就由醒吾科大校長陳義文致詞表示，目前來臺學生平均留在臺灣人數約4成，就是10個人中有4個學生留在臺灣，醒吾科大10個人中就有6至7個人留臺，其中的訣竅就是把華語學好，在此感謝為我們國際生付出的老師們，謝謝大家的共同參與。

東華大學副校長馬遠榮表示，非常歡迎醒吾科大來校交流，東華大學國際生大約來自50多國家，大洋洲的學生比較多，大多都在資工系，目前來自最多的國家是印尼，但我們歡迎各國學生。期待醒吾科大能在這美好的時光中盡量交流二校國際行政事務，讓我們一起為國際生努力。

醒吾科大國際暨兩岸事務處處長國安民強調，從海外招生、課程及實習安排，醒吾科大都依照相關法規辦理、細心妥善的照顧，讓國際專班學生可以安心學習，業界也對醒吾國際生的勤快有禮且好學，留下深刻印象。

國安民表示，經學校調查外籍畢業生留任臺灣意願非常高，有70%以上學生畢業想留任臺灣工作或升學，藉由產學合作國際專班招收與運作，不僅能成功傳承分享臺灣技職教育，這批由臺灣技職體系培育出的人才，相對流利的中文能力，加上對臺灣文化的熟悉，也為二國台商企業提供大量人才庫，成為台商企業炙手可熱的儲備幹部人選。

近幾年來醒吾科大致力於發展國際移動力，目前醒吾國際生超過1000名，主要學生來源為越南、印尼、菲律賓等國家，醒吾科大也將藉由持續加強國際交流，引進國外人才與技術，展現優異的辦學成果。透過國際化接軌平台，全面提升師生國際化視野、強化國際競爭力，並朝向全方位國際化大學發展。