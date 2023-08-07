桃市經發局長張誠肯定龍華科大教研成果

將攜手產官學打造產業媒合平台

張誠局長(右一)參訪龍華科大，實地了解技職人才培育及產學鏈結的豐碩成果。

桃園市經濟發展局局長張誠，日前由桃園市工四工業區廠商協進會理事長吳聰明、華亞重劃區管理委員會主任委員邵威中等人陪同參訪龍華科技大學，實地了解學校推動技職人才培育及產學鏈結的豐碩成果，並期盼打造產業媒合平台，以龍華科大研發能量及產學合作經驗，有助於改善桃市工業區人力缺口問題，同時協助廠商數位轉型與產業升級。

張誠局長聚精會神參觀龍華科大創意成型中心。

張局長致詞表示桃園是全台灣工業大城，不僅擁有高科技產業聚落，更有許多傳產的隱形冠軍，近幾年因應國際情勢轉變，全球供應鏈重組，加上疫後商機爆發，台灣許多產業都面臨人才荒危機，而龍華科大是一所為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學，本次參訪龍華科大，就是要借助學校跟在地企業來做產學及人才培訓等合作，有效協助桃園境內廠商解決人力缺口問題。

葛自祥校長(左)引領張誠局長參觀雷射3D列印實驗室，張局長對龍華科大在此領域獲致的成果會心一笑。

張局長指出，桃園市工廠登記數顯示，已逾1萬家製造業在桃園深耕，其中不乏眾多中小企業。為維持中小企業競爭力，員工持續性在職訓練是中小企業急需協助的項目之一，考量市場多元面向與員工原畢業科系不同，中小企業需各大專院校協助員工教育訓練，持續性及系統性的提升員工能力，才能維持不斷成長的動力，經發局將攜手龍華科大及工業區代表，研議學校針對工業區中小企業提供專班授課，協助中小企業員工職前訓練或在職訓練，未來並將打造產業媒合平台，讓桃園在地中小企業維持優質競爭力。

龍華科大校長葛自祥在校務簡報中表示，學校多年來強調學用合一的實作教育，讓學子從實作中，培養其專業能力與職場適應的正確態度，希望解決學用落差現況，並讓學子提前掌握產業趨勢，進而打造職場黃金競爭力，同時積極推動產學鏈結，為產業培育優秀人才，期能創造產學雙贏的目標。葛校長指出，龍華科大不畏少子化浪潮、持續投入資源優化各學院「類產業環境實作場域」師資設備，並與產業共同成立產學及人才培育聯盟，龍華學子不僅實作機會多、在學期間並輔導考取含金量高的專業證照，也因此畢業生普獲企業青睞，今年《遠見》、《Cheers》「2023企業最愛大學生」調查，龍華科大再度蟬聯全國私立科大第一名榮耀。

葛校長強調該校除了致力打造智慧校園等硬體設施外，更早已體認到AI智慧及物聯網的大趨勢，該校近年致力於5G、AI、雲端、物聯網及PCB智慧製造等領域人才培育，並結合微軟等資訊科技大廠，將AI、物聯網及智慧製造融入到課程內容，並培養學生創新、創意、創業各領域所需之知識及實作技能，以因應未來社會所需。期盼在經發局指導與促成下，也歡迎企業提出需求，由龍華科大打造客製化課程，開設各類專班合作，以加速培育人才。

隨後張局長一行陸續參訪產業菁英訓練示範基地―（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠、高速傳輸介面電子構裝設計與測試人才及技術培育基地、3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠，以及創意成型中心、雷射3D列印實驗室、智慧製造實驗室等教學與實作設施，對學校豐沛研發能量及產學合作成果，留下深刻印象。