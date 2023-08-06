2023興傳E-Love公益演唱會 8/5重磅登場

中興大學EMBA校友會主辦的《2023興傳E-Love公益演唱會》，8/5(六)晚上在中興大學惠蓀堂舉行，吸引4000多人參加。校友會王逸華理事長代表捐贈20萬元給喜樂保育院，鼓勵大家一起作公益。興大新任校長詹富智，特別感謝校友熱情贊助和大家的參與。演出歌手有鄭智化、方季惟、李翊君、朱海君、翁立友、陳偉民，唱出精典歌曲，

中興大學EMBA民歌演唱會2006年開始，今年邁入17年，為擴大參與吸引年輕人，更名為《2023興傳E-Love公益演唱會》。由喜樂太鼓表演雷雨、和大地二首曲子揭開序幕，陳偉民金牌主持人帶動熱鬧氣氛，緊接六位歌手精彩演唱拿手曲目曲曲動聽，猶如進入時光隧道，最後在大合唱『感恩的心』歌聲中圓滿落幕。

該活動贊助單位有中興企管系及財金學會系友會、福倫連鎖藥局、樺欣機械工業、駿達會計師事務所、帝寶工業、聚隆纖維、瑞士銀行台中分行、永䥶關係企業、隆昌集團、十二月粥品• 茶飲• 私房菜 、崇銘紡織企業、黛安娜企業、聖大營造、文賀實業、甲文青茶飲、臻文青咖啡、The Egg一顆蛋糕、梧濟工業、霧峰高爾夫球場、清新溫泉飯店、幸福月產後護理之家、吉嘉集團、海量集團、富宇建設機構、女兒紅美美心港式飲茶、析力國際、101領袖蔡耀文、寶達港式餐廳、109領袖張衡州、崇詳工業、潮港城國際美食館、中歆企業、105領袖陳麗華、107領袖錢聯興、衛鴻國際、悅翔數位印刷等公司。

興大新任校長詹富智，特別感謝校友熱情贊助和大家的參與。 圖/興大校友會

贊助校友大合影。 圖/興大校友會