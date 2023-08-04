仁愛鄉、埔里鎮攜手中興大學 推動地方原民多元產業2.0基地

仁愛鄉是中部最大的原民鄉鎮，在中興大學協助與積極輔導下於今年度獲原住民族委員會補助推動原住民族多元產業2.0相關計畫，盼透過打造前店後場、部落旅運觀光規劃，深化原民產業發展，以提升原鄉經濟，達到「人仁愛旅行」的目標。

自日治時期以來，埔里鎮位居台灣中心位置，因就學、生活、醫療都非常便利，所以許多仁愛鄉的原住民族人遷移至埔里，仁愛鄉與埔里鎮的關係可說是密不可分。此次鄉鎮攜手中興大學合作，將活化埔里百年演習林，打造一全新風貌的埔里實驗林文創園區，並成為推動地方原住民多元產業2.0的基地。

仁愛鄉公所表示，今年的原住民多元產業2.0計畫提出許多重要面向。未來將以此園區為基地，採用整合方式鏈結都會區原住民與原鄉部落產業，打破以往的單點和單一主題行銷策略，讓原住民族人進行產業聯合展售，進而帶動地方經濟發展並創造就業機會。此外，此基地也將建立「原住民產業資源及人才庫」，以促進原民青年創新創業發展。而為了持續改善偏鄉交通，中興大學也協助推動幸福小黃/巴士智慧旅運接駁部落計畫，並透過智慧旅運平台，整合虛實資源，提振部落經濟並改善民生便利。

未來中興大學埔里實驗林文創園區也將藉由「霧里花見原民共好USR計畫」，舉辦各項活動與仁愛鄉、埔里鎮民共享、共學、共好，實踐大學的社會責任。經過近一年的整理、復新和活化，此園區結合中興大學特色農產品，如牛奶、優酪乳、土雞蛋和滴雞精等，推廣給當地民眾，並逐漸成為埔里的新景點。園區內還增加了台灣生態池與特色植物、賽德克傳統屋、石斛蘭瀑布和咖啡園等景點，未來將呈現北海道大學百年木屋歷史建築的美景，以及演習林日最後一位日籍場長林平三特展，陪伴著民眾共同體驗歷史文化之美。

順益台灣原住民博物館美術分館與中興大學USR及南投縣仁愛鄉公所合辦「原民繪畫之美－移動白盒子計畫」。展出時間：週六、日早上9:00-下午5:00；展覽期間：112年7月8日-112年12月31日。