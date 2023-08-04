桃竹苗分署辦時裝產業入門體驗營 啟發學子職涯夢想

為提供對時尚服裝產業有興趣的年輕學子職涯探索的機會，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署衣啟飛翔創客基地8月1日至3日辦理「時尚服裝產業入門體驗營」，邀請知名服裝設計師-沙布喇.安德烈擔任導師，並帶領就讀國高中階段的學子走入產業現場及拜訪業內職人，引導學子認識產業面貌及優秀職人的發展歷程，並透過動手實作體驗服裝創作的樂趣，學子們也在體驗營結束前發表了令人驚豔的成果，展現了早期探索職涯興趣和個人發展方向的熱情。

為期3天的「時尚服裝產業入門體驗營」，第1天「材質探索」帶著國高中生前往台北永樂布料市場，實際走訪繽紛的布料及縫紉配件攤位，自行挑選本次工作營的創作材料，考驗學子們自身探索材質的眼光；後續更拜訪進駐於市場內的打版職人-基準線版型設計工作室的創辦人沈靖娟，她分享於高職服裝科系時擔任桃竹苗分署培訓國手，並取得全國技能競賽國服組冠軍，到後來選擇擔任打版師並創業的過程，讓在場的青年學子們聽得津津有味，也升起敬佩之心。

第2天於基地進行「美感知覺開發」課程，特別邀請到知名服裝設計師沙布喇.安德烈擔任職涯引路人，他分享從小喜歡畫畫到成為國際級服裝設計師的歷程故事，並引導學員感受時尚產業的美學魅力，在實作體驗中，他更一步步教導學子們高級訂製服的「立體剪裁」製作技術，學員也在課後透過在永樂市場挑選的布料與配件，親手實作完成屬於自己的服裝作品；第3天「發表分享」由參與學員各自發表自己所設計的服裝作品並陳述設計理念，充分體驗從創意到實踐的完整經驗。

體驗營吸引來自桃竹苗區及中南部的學生及家長報名參加，親子一起體驗、探索職涯。就讀竹北建功高中國中部，即將升國二的芸欣從小喜歡畫畫，平常就會一邊翻閱雜誌一邊畫出心目中的服裝，她說在永樂市場看到繽紛的材料感到非常開心跟興奮，對服裝很有興趣；來自嘉義的芸蓁目前就讀一般高中，對未來方向還沒有特別的想法，看到體驗營訊息就想來體驗看看。導師-沙布喇.安德烈說，每年服裝科系畢業生實際進入相關產業的不到3成，如果可以在入學前就能認識自身的特質跟優勢，及早探索職涯方向，一定都可以在產業中找到適合自己的位置。

桃竹苗分署長林淑媛今天特地到「時尚服裝產業入門體驗營」與學員互動，鼓勵他們發掘志趣，追求自信的夢想人生。她表示，國高中生正面臨選填志願的重要時期，藉由體驗營安排的產業體驗及專家引路，讓國高中生透過先認識、再實作的過程，確立興趣、選擇學習專業方向，有助於提前規劃未來職涯，節省時間和成本。

為協助青年順利就業，勞動部結合11個部會的資源推動「投資青年就業方案第二期」，提出「定方向、增人才、促就業、爭好薪、轉正職」5大目標，投資加值青年未來；此外，針對中高齡及高齡勞工希望重返職場者，台灣就業通網站特別建置「中高齡者專區」和「疫後改善缺工擴大就業方案」專區，提供相關資訊查詢，有意參加的中高齡及高齡勞工可即刻前往專區報名，隨時掌握最新職缺訊息。

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