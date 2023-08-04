原民會ＸAIT「百合綻放新創學程」成果亮眼

今(4)日下午於新板希爾頓酒店舉行「百合綻放新創學程」成果交流會，由原住民族委員會與美國在台協會合作辦理。原民會主委夷將‧拔路兒Icyang‧Parod及美國在台協會孫曉雅處長Sandra Oudkirk皆親臨現場給予學員祝福，夷將Icyang主委亦勉勵學員，創業維艱，但在創業的路上，除了現在身邊的創業夥伴外，原民會仍將會是各位最強而有力的後盾。

第三屆學員贈送雕刻禮物。圖／原民會提供

原民會於110年起與美國在台協會合作推動IWE，至今已是第3年，原民會除將美國線上築夢培訓(DreamBuilder)課程翻譯為中文，打造專屬原住民族女性創業需求之中文教案外，亦進行一系列的工作坊、企業參訪及成果交流等活動，以培育對創業懷有夢想的原住民族女性。

夷將Icyang主委指出，IWE計畫至今累計協助了超過100位女性族人強化創業培力，其中有5位學員，經過IWE計畫培訓後設立了企業，成為企業負責人，9位學員於本會「百萬創業計畫」獲獎。透過這個計畫，我們成功地協助女性族人朋友，將創業夢想轉化成具體可行的營運計畫，並落實在各自的事業中。

百合綻放新創學程（IWE)成果交流會。圖／原民會提供

夷將Icyang主委進一步表示，原民會除透過IWE計畫提升原住民族女性創業培力外，亦提供創業貸款，以及全方位創新創業輔導計畫資源，如百萬創業計畫、輔導創新研發計畫、企業診斷計畫等，且同時輔以數位轉型策略，使女性族人充分具備創業及經營事業知能，讓百合更加綻放在每個角落。