誠宏智權專注提供全方位智財權服務 9/1台中自動化機械暨智慧製造展亮相

在知識經濟時代，智慧財產權是企業賴以生存的命脈，不只保護產品創新，更演變成商業攻防的多重策略應用工具。為讓更多客戶正確認識智慧財產權，且掌握最新法規，誠宏國際智權事務所將於9月1日參加台中自動化機械暨智慧製造展，歡迎企業和個人前往A002攤位預約及諮詢。

多數國內企業申請專利及商標保護的時間點是在新產品上市前，但誠宏智權陳致浤專利師指出，企業若能積極計畫專利布局，即能降低自身產品侵權風險並且提昇專利品質。該事務所曾協助醫療器材、鞋材製造和精密機械業等不同領域的客戶，在研發階段先行以專利檢索分析，成功協助客戶迴避競爭對手的專利，順利取得多國發明專利。也因為這樣的實績，誠宏智權今年順利通過工研院審核，取得經濟部工業局在智慧財產技術服務領域的技術服務機構服務能量登錄。

近年來，隨著公司治理評鑑指標將智慧財產權管理納入評量，以及國際標準組織公告ISO56005智慧財產管理指引，智慧財產權管理及法遵已是公司治理中重要的一環，也是國際趨勢，不論上市櫃公司或中小企業，建立一套智慧財產權管理系統已是當務之急。

陳致浤專利師提到，近期專利法、商標法修正草案以及即將施行的智慧財產案件審理法將會大幅改變現有專利及商標案件申請、救濟和訴訟的規則。未來專利及商標案件的救濟程序，將會由現行行政訴訟程序改為對審制並準用民事訴訟程序，專利民事訴訟則改為律師強制代理，並可合併委任具有訴訟代理能力的專利師，案件的複雜度更高，更需要專利師協助。

「客戶的成功，才是我們的成功」陳致浤專利師強調，協助客戶達到商業目標、提昇創意價值及保障研發成果，誠宏智權期許自己成為客戶最好的智財權夥伴。詳情可查詢預約諮詢表單： https://forms.gle/LxrMG3ELmg5WFepV8