高職學生暑假忙什麼?大興高中帶你一起夢想起飛

飛修科暑假忙什麼?大興高中暑假舉辦第一場活動-協助機師工會舉辦「航空體驗營」活動，讓國中小的學生對於航空產業有更進一步的認識，也讓飛修科的學生們能夠發揮所學，與國中小的學生解說航空知識。

大興高中今年7月與安捷航空進行4週的機場修護實習課程。

大興高中在今年五月與美國南猶他州立大學簽訂合作備忘錄，飛機修護科美國南猶他州立大學為期二週的短期遊學團今天上午出發，這是一個非常難得的飛機修護見學課程，可讓同學有更寬廣的視野，參加美國南猶他州立大學航空系實習課程，既創造多元的實習體驗也豐富學生的生涯發展。大興高中表示今年7月與安捷航空進行4週的機場修護實習課程，課程期間遇到夜間勤務、萬安演習、颱風天防備工作等，這些的實習經驗都是在學校無法接觸到的!技職教育就是要與業界結合，讓學生能夠學以致用，也讓學生更清楚航空產業的發展，為將來就業增加競爭力。

大興高中參加全國中小學科展表現優異。

大興高中參加2023年第七屆全國高中職大專小水力發電設計比賽全國決賽榮獲高中職組第一名。

大興高中校長周仁尹表示，該校與桃園市大園警分局為鼓勵青少年利用暑假期間，從事正當的休閒活動合作舉辦「大興旗鼔夢想起飛」，邀請學童體驗飛航操作、學習航空知識，同時宣導正確的預防犯罪及交通安全觀念，讓學生親手製作手擲飛機，從有趣的勞作中認識氣體力學、空氣動力學等專業知識，現場更備有「基本模擬飛行器」，讓學生認識基本航空知識，實際體驗飛航操作，員警也特別在現場宣導「反毒、反幫派、反詐騙、反性剝削、強化網路安全、避免深夜流連不當場所」，以及交通安全等觀念，讓學童在活動當中，還能學到最新的預防犯罪知識。

大興高中校與桃園市大園警分局合作舉辦「大興旗鼔夢想起飛」活動，同時宣導正確的預防犯罪及交通安全觀念。

大興高中飛修科同學從6月開示參加廣州航空學院舉辦的兩岸飛機修護邀請賽，協助機師工會辦理航空體驗營，參加安捷航空四週的機場修護實習課程，美國南猶他州立大學為期二週的短期遊學，渡過一個充實又忙碌的暑假生活。