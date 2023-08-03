全球最佳年輕大學 朝陽名列非醫學類私立科大第一

全球最具影響力的大學排行榜—英國泰晤士高等教育(Times Higher Education) 近日公布2023全球最佳年輕大學排名(Young University Rankings)，該排名採用「教學」、「研究」、「論文引用」、「國際視野」、「產學收入」等5大範疇共13項指標進行評比，評核建校未滿50年的大學，共計全球963所大學參加，台灣僅18所大學入列，其中，朝陽科技大學連續5年上榜，為非醫學類之私立科大唯一進榜，展現學術績效、研發量能及社會影響力，在全球最佳年輕大學中，表現十分卓越。

每年選送千名學子赴海外交流學習，拓展國際視野，更是朝陽科大的一大亮點。圖／朝陽科大提供

朝陽科大校長鄭道明表示，朝陽的辦學願景就是成為一所世界級大學，雖然創校僅30年，致力國際化已逐步展現亮眼成績。目前朝陽科大與全球5大洲超過640所海外學校簽訂學術合作協議，國際學生逾千名，延攬匈牙利、以色列、英國、美國、加拿大、土耳其、斯洛伐克、日本、印度等16國優秀師資，並有多位學者獲選為史丹佛大學統計全球前2%頂尖科學家(World’s Top 2% Scientists)。除了在全球最佳年輕大學排名締造佳績，朝陽亦進榜全球最佳大學排名、世界大學影響力排名、全球新興經濟體大學排名、亞洲地區最佳大學排名、全球商業與經濟領域排名、全球電腦科學領域排名及全球工程領域排名，更在2024 QS世界大學排名，名列私立科大第一，辦學績效卓著。

而在培育永續人才方面，朝陽科大每年提供超過新台幣一億元經費作為學生獎助學金，並特別開設跨境電商、智慧物聯網、金融科技、綠色產品設計等30個跨院系學程，同時提供數位金融、人工智慧設計應用、智慧生活技術及AIoT等四大領域微學程，強化學生多元學習與跨域實務能力，大幅降低學用落差，提升就業競爭力。

為培育航空產業人才，朝陽科大飛航系斥資千萬引進空中巴士A320模擬機，提供學子進行飛行操作演練。 圖／朝陽科大提供

此外，近年來朝陽科大不但積極透過重點特色計畫強化校級研究中心，帶動研發與產學績效，更斥資新台幣7億元成立航空學院，包括航空機械系、飛行與民航人員技術系以及航空運務系，是全台唯一與航空公司合作提供專業飛行培訓課程之大學，為學子打造飛航圓夢基地，成為國內航空產業人才培育的首選。