東海大學理學院THE泰晤士世界大學躍居全國第五 高額獎學金搶STEM人才 學費優於國立大學!

近年來AI科技掀起熱潮，理學科系成高中學子熱門選擇。東海大學理學院亮眼表現成焦點，連續兩年在英國THE泰晤士世界大學排名物理科學領域中，躍居全臺大學第五，緊追國立台灣大學、清華大學、中山大學及陽明交大之後，排序全國第五，也是私校第一，展現東大理學在學術領域的堅強實力。

東大理學院在提供獎學金上毫不手軟，物理系第一學期就發獎學金6萬元、生命科學系甚至若能達到標準，大一學雜費全額補助。圖／東海大學提供

院長黃皇男表示，過去有許多學生擔心私立學校學費負擔大，但東大理學院在提供獎學金上毫不手軟，物理系第一學期就發獎學金6萬元、生命科學系甚至若能達到標準，大一學雜費全額補助，其他包括東海大學化學系系友獎學金、生命科學系優秀新生獎學金、歐保羅大學部優秀新生獎學金、應數系新生入學獎學金等，配合政府政策，甚至讓東海學雜費甚至可以比國立大學更低。

東海理學院由應用物理系、化學系、生命科學系和應用數學系組成，提供多元學術課程，而為了推動學術交流與國際合作，東海理學院目前也積極與世界各地的大學建立合作關係，其中包括紐約州立大學、京都大學、泰國宋卡王子大學、孟買印度科學院等當地頂尖大學，學生還可以透過「雙聯學制」同時獲得國際雙學位。

東大理學院與業界密切合作，透過龐大的國內外校友資源，提供多元實習機會，不少畢業後進入台積電等頂尖半導體公司工作，在職涯發展上獲得成功與好「薪」情。圖／東海大學提供

黃院長也指出，東海理學院也與業界密切合作，透過龐大的國內外校友資源，提供多元實習機會，包括國光生技、永信藥廠、中央研究院、同步輻射中心、台灣特有生物中心等，不少畢業後進入台積電等頂尖半導體公司工作，在職涯發展上獲得成功與好「薪」情。院長相信透過理論與實務的密切結合，如同登入火星任務一樣，培養出站在AI 2.0的潮流上，為國培養STEM菁英人才。

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