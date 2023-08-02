桂冠實業會長王正明選擇天下學習分享實戰經驗 吸引近萬人線上學習

CEO 也搭線上學習熱！桂冠實業會長王正明：比起「教年輕人」，更希望讓他們主動去發現

今年「天下雜誌」出了國內首份職場 DEI 報告《2023 台灣企業員工福祉大健診》中提到，工作者在乎的項目其中之一是：「普惠學習」，希望企業培訓從關注少數菁英，到普惠投資不同職級的員工成長，降低數位衝擊。為此天下雜誌於2018年成立「天下學習」，推動台灣人才終身學習進而在國際舞台發光。

為促成企業對育才的重視，天下學習邀請獨家企業講者-桂冠實業會長王正明，分享桂冠實業的創新與成長以及企業經營心法，同時，產品部研發長盧智芳也提到天下學習所觀察到企業學習市場的趨勢，以及下半年學習動態。

王正明於六月中首次錄製線上課程「讓顧客自主上門-桂冠用場景行銷養出鐵粉」，並於天下學習「天下創新學院」平台上線後，迄今已有近一萬名學員觀看學習，造成熱烈回響。王正明指出，他觀察到這幾年大環境改變，每人每天接受到的資訊量極多，讓消費者的決策愈來愈自主，對廣告信任程度持續下降，反而更加相信朋友與自媒體！此次與天下學習合作，正是應用「場景行銷」模式，能讓更多人了解桂冠品牌理念、成長及創新，還能深入探索經營理念、突破困境及如何帶領公司經營的心法，並輔以「新媒體+學習」的特性更事半功倍。

王正明笑稱，自己向來喜歡嘗試新事物，也樂於與年輕人溝通。此次線上課程共 6 個章節，彙整自日常的管理筆記，自2013年桂冠碰到食安問題，並首度面臨營收負成長談起，話說危機就是轉機，當時他逆向思考，並進行品牌再造。他邀請法國品牌顧問進行品牌診斷與市場調查，並定義出「獨特的風味與口感」、「調理食品的專家」、「卓越品質標竿」、「新鮮營養」、「創意料理組合」跟「開心品味時光」等六大品牌 DNA，作為未來產品擴張的藍圖。

課程循序漸進，王正明侃侃而談如何透過品牌加值、場景行銷、話題設計等過程了解桂冠經營優勢，並隨著 2024 年桂冠的屏東新廠落成，即將迎來另一波新氣象，讓「冬天的桂冠」成為「四季的桂冠」，50 年的老牌轉身成為潮牌。

擁有「前瞻視野、專業、企業經驗」的天下學習，幫助個人與企業在高速競爭下持續成長

天下學習是天下雜誌邁向數位轉型的另一個指標。對用戶的服務，從媒體跨足到知識教育領域，提供的內容，也從新聞深入到知識與 know-how，並且以最受新世代歡迎的影音載體為出發點。盧智芳指出，台灣有一群 4、5、6 年級的經理人，他們走過台灣經濟成長最快的年代，累積豐富實戰與管理經驗；如今看到許多年輕人遇到的困境與無助，期望能透過一個可信任的平台，傳遞自己專業與影響力，發揮世代傳承效果。

下半年，為回應企業對於綠領人才的強烈需求，天下學習將攜手英國標準協會共同推出「企業減碳淨零策略規劃師」認證，這是線上課程結合實體認證的重要里程碑，可幫助企業跟上永續的國際趨勢。此外，面對疫情趨緩、快速變動時局，天下學習也將持續走向O2O（線上結合線下）學習，帶給用戶更多元學習體驗。而天下創新學院平台也將全新改版，推出更友善人資管理介面的設計，並創造更多學員的互動體驗。

在線上教育平台已創立口碑的天下學習，2022 年造訪人次超過 67 萬，購課會員達2.5萬，年齡分布在 35 歲至54 歲之間，且不到兩個月即有會員回購課程，顯示出此平台影響力逐日上升；除此之外，天下學習另一項特點是針對企業內部教育訓練端推出的「天下創新學院」，這是目前國內最大的企業線上學習平台，提供超過1500 門課程，目前超過 100 家企業使用，並帶領 20 萬經理人共學。

「讓顧客自主上門-桂冠用場景行銷養出鐵粉」線上課程連結：https://www.leadercampus.com.tw/course-set/1214

詳情可查詢「天下創新學院」平台： https://www.leadercampus.com.tw/