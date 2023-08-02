手機攝影學問大！世新大學暑期課程提高學員技能　打開創意與眼界

隨著手機多鏡頭配置、AI增強功能等創新技術的引入，讓手機攝影成為攝影界引人注目的焦點，愈來愈多人開始意識到手機攝影所蘊含的巨大潛力。以傳播教育聞名的世新大學跟緊時代趨勢，積極培育影視相關人才，推廣教育中心舉辦暑期影視工作坊，邀請台灣攝影達人陳志亮開設「單手造世界」手機攝錄技巧課程，帶領學員深入探索手機攝影的魅力，在日常生活中隨時隨地捕捉到令人驚嘆的瞬間。

擁有30年以上專業攝影經驗的講師陳志亮，獨創「鏡花水月」攝影心法，有系統地規劃並帶領學員掌握手機攝影的觀念與構圖技巧，利用世新大學獨特的自然人文景觀，學習人像、風景攝影的祕技，並前往圖文傳播學系數位攝影棚拍攝美食、商品，實際體驗透過佈局擺盤、打光、道具、修片所展現出媲美業界的專業攝影作品。課程中也規劃短片拍攝與剪輯，搭配專業App製作動人微電影。

授課教師陳志亮表示，隨著手機跨進5G時代，搭載的AI技術使得它擁有成千上萬個App可以使用，為照片帶來更多的創意和互動性，成為影像創作上最多人使用也最熟悉的設備。因此他選擇與生活最親近的手機作為教學，將輕巧的鏡頭裝置利用構圖、取景、反射的優勢完善發揮，成果不亞於單眼相機。

「手機在這個時代每個人都有，但要用手機拍好照片、影片卻不是件容易的事，要如何打動觀看者是我一直想要追求的。」畢業於世新廣電所的學員強富翔分享，已在過退休生活的他仍想持續進修學習新事物，他透過世新大學終身教育學院得知課程資訊，扎實的教學內容吸引他報名參加。他認為透過六天的密集課程不僅在生活拍攝上非常實用，也使他打開眼界，更加了解構圖、光線、角度的重要性，開始用不同標準審視照片。

即將就讀世新圖傳系一年級的江軒安表示，趁著暑假想先學習相關課程，提高自己的攝影技能和創意表達能力，她印象最深刻的是老師所傳授的運鏡方式，不僅可以凸顯物體，也能增加動感，這些收穫未來也能在圖傳系中學以致用。

不同年齡的學員在課程中交流互動，產生不一樣的課堂風景。世新大學推廣教育中心辦理暑期影視工作坊，不僅讓大學新鮮人收穫滿滿，也讓不斷進修的成人獲得更精采、更豐富的人生。