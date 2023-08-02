馬國80位烘焙學院學員訪台 見證醒吾觀光與烘焙軟實力

醒吾科技大學與Velford Academy烘焙學院7月31日起，展開一場為期一週的「臺灣觀光與烘焙軟實力見習」活動，共80位來自馬來西亞的學生參與專業烘焙課程、烘焙觀光工廠手作體驗、城市文化之旅等行程，讓來自不同文化背景的同學能探索異國文化，增加烘焙技術的創新力。

醒吾科大老師林筠華(右二)與Velford Academy老師陳奕儒(右三)很開心能有此次的合作機會，希望未來能有更多合作機會。圖／業者提供

近幾年來醒吾科大致力於發展國際移動力，本次台馬兩校的合作與交流，希望能讓二國之間的學生，相互彼此了解他國文化特色，並切磋烘焙技術。觀光餐旅學院黃寶元院長表示，學校因應時代趨勢與產業潮流，鼓勵學生參與海外實習或海外進修方案，去年與今年都有本校學生赴姐妹校「韓國富川大學」、「義大利ICIF廚藝學院」、日本「共愛學園前橋國際大學」進行為期一年的交換生課程。

Velford Academy的同學每個都認真學習製作歐式麵包，對台灣城市文化及觀光工廠手作體驗也很期待。圖／業者提供

除了學術交流，觀餐學院亦積極參與國際賽事與研討會，例如餐旅系簡思昀同學在2023年「UIBC世界盃青年麵包大賽」榮獲冠軍、觀光系蘇育雋同學在「馬來西亞吉隆坡世界廚藝大賽」榮獲金牌。黃院長直言:「走得出去，世界是你的家；走不出去，家是你的世界」，勉勵學子們在地球村的時代要更積極邁出自己的腳步，向外開拓視野。

Velford Academy的同學代表說，這幾天他們非常開心體驗到醒吾科大能有這麼好的校園環境、專業教室及宿舍。圖／業者提供

該計畫主持人觀光系林筠華老師表示， Velford Academy在馬來西亞是一個相當知名的烘焙學院，於是著手構思並規劃了這次的見習活動；內容除了烘焙以外，也把台灣觀光產業導入見習內容，因為這兩項都是台灣相當自豪的軟實力，希望學員們在這短短的時間之內，了解臺灣的烘焙教育、臺灣的觀光產業。

台灣觀光與烘焙軟實力見習活動大合照，學生們都開心自己做出成果，還能看到及吃到五星級飯店烘焙主廚康豐柚的作品。圖／業者提供

來自Velford Academy的老師陳奕儒從事烘培行業已經有8年了，他覺得今天很榮幸，可以來到醒吾科大進行交流，來體驗當地老師的教課的方式以及臺灣的文化，希望回到馬來西亞可以有不同的IDEA。

Velford Academy同學謝善柔開心的說:「會想來到醒吾科大是因為可以認識到臺灣的美食和來上課。當然最主要的原因也是為了要學習臺灣的麵包，然後認識更多的臺灣的文化，認識到很好的老師，謝謝老師們也很細心的教導我們。」

Velford Academy的同學彭征奕表示，這次來上課覺得很不一樣。這裡的環境更有秩序一些，然後更加整潔一點，學生上課的感覺會比較有紀律一點。然後很感謝學校給我們這機會來這裡學習到這些不一樣的麵包與不一樣的食譜。

醒吾科大觀光餐旅學院擁有優秀的師資，其中黃寶元院長受到外交部、僑委會的邀請，擔任客座老師做全球的美食巡迴，觀光系王建華老師得到國際賽事的金牌與特金。在設備上有非常多間的專業教室提供同學使用，期許學子們能夠體驗台灣在烘焙技術與觀光產業的實力。