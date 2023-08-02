玄大簡紹琦校長續任永續經營 打造一個精緻的教學型大學

玄奘大學第十一任校長連任布達典禮已於昨(8/1)日上午在校內行政大樓3樓大會議室舉行「校長連任暨一、二級主管布達典禮」。董事長性廣法師頒發聘書，禮聘簡紹琦教授延任校長，並向校長暨與會主管致詞勉勵，宣告：「玄奘大學一定會永續經營，打造一個精緻的教學型大學。」在董事長見證下，由教務長朱廣興教授代表主管們從校長手裡接受聘書；簡紹琦校長頒發聘書後致詞，感謝董事長性廣法師的信任託付與董事會的鼎力支持，隨即宣布及布達本學年度的一、二級主管名單。

簡紹琦校長對本校同仁的士氣高昂給予肯定，並宣佈兩項攸關本校是否能符合董事長期待「永續經營」的好消息，教育部是否讓各該校永續經營的兩項指標：

1、雖然面對大環境的少子化危機，但由於董事會挹注大額捐款，再加上教育部挹注獎補助款，使得學校財務收支平衡，而且穩定成長。

2、經過教職同仁的共同努力，教育部對本校多年的「受教權」審查，業已完全通過。這在面對「少子化」困局的一般私立大學，是非常難能可貴的，代表教育部對本校教學品質的信任與肯定。

這兩項喜訊，使得本校在教育部相關法規的嚴格檢驗下，度過最大難關。

簡紹琦校長對於身負重任內心特別感動更表示：「這些年董事長對我個人的信任與倚重，對同仁們的關懷與體貼，以及傾其財力與人力投入學校建設的無私精神，在在讓我非常感動！」更當場捐出20萬元，殷重宣告：必將再接在勵，把握最精華的未來三年，讓玄奘大學成為更優質而充滿活力的精緻教學型大學。

而董事長聞聽校長如此大額捐款，表達高度謝忱，幽默地感謝簡校長「捐人」又「捐錢」，期許玄大在簡校長的帶領下持續發光發熱，帶領更多莘莘學子走向學習路程。