東海大學攜手富邦人壽愛地球 展開護溪計畫 推動環境教育 強調實踐世代永續

東海大學攜手富邦人壽展開護溪計畫，強調環境永續，舉辦「魅力護溪-水環境教育」工作坊，深耕在地共同推動水環境保護觀念再向前。

東海大學攜手富邦人壽攜手深耕環境永續，在「愛水偵查讚×東海樂油遊」計畫與東海樂齡生活與科技創新中心支持下，以非勞動力族群中具影響力的樂齡長者為目標，成功辦理以「魅力護溪」為內容的二場樂齡愛家水環境教育工作坊。東海生命科學系終身特聘教授卓逸民表示，這個計畫是藉由與青銀共創、場域實作等方式，實現讓不同世代看見彼此的可能，並期望長者達到「一個人就能帶動一家人」效果，致力推動水環境保護觀念，讓環境永續意識再向前。

「魅力護溪-水環境教育」工作坊是以東大溪環教館與筏子溪環教館為場域。圖／東海大學提供

「魅力護溪-水環境教育」工作坊是以東大溪環教館與筏子溪環教館為場域，邀請具有地方創生經驗的卓逸民教授主講東大溪生態、楓樹腳文化協會江鳳英理事長教學回收廢油製作再生皂、再到東海農場吳文軒講師的香草植氛特色課程，共同倡議資源再生與水資源生生不息的重要，啟發樂齡長者對於參與環境保育及社區培力的基礎認知。

卓逸民表示，教育培訓內容讓民眾探索溪流整治與生態環境，也藉由參訪體驗活動，如認識微水力發電、淨化水措施的功能、減塑生活等多元議題，豐富在地水資源涵養，進而擴散水環境保護的正向力量，此「正向的力量」實踐亦是東海大學與富邦人壽的共同承諾，致力創造環境的和諧共好，進一步提升市民休閒遊憩生活。

東海大學致力推動水環境保護觀念，讓環境永續意識再向前。圖／東海大學提供

卓逸民說，實踐環境永續發展，不分年齡也不分你我，未來東海大學與富邦人壽將持續合作辦理系列體驗工作坊，向各年齡層推廣環境永續與經濟永續理念，藉由體驗生態環境工作坊、水資源與人生理財相關知識，促進人們與大自然的連結，感受自然生態的多變與永續生活的魅力，共同落實大學和企業社會責任，這次的水環境教育活動也在台中市區里、東海研究發展處、勞作教育處、生命科學系等跨單位的攜手中圓滿成功。