育達科大新校長吳菊 期許逆勢奮發再啟輝煌

育達科技大學校長交接典禮2023年8月1日上午1030假國際會議廳舉辦，在董事長王育文主持、見證下，新任校長吳菊從卸任校長黃榮鵬手中接下印信，正式就任育達科技大學第12任校長。這次備受各方矚目的交接典禮，現場來賓冠蓋雲集一同前來恭賀新、卸任校長，共同見證育達科大的嶄新里程碑。

育達科技大學王育文董事長與新任吳菊校長與貴賓。圖／育達科技大學提供

上午1030時許，新卸任校長交接典禮開始，在王育文董事長監交下，開啟了育達科技大學再啟輝煌之路。印信交接完成後，會場播放「育達廿四、再啟輝煌」影片，介紹育達科技大學創校的篳路藍縷到榮耀育達的歷程短片，透過時間長河縮影讓與會貴賓在最短時間認識育達科技大學。

王育文董事長致詞時表示，缷任校長與新任校長的交接，象徵著育達科技大學校務發展的「承先啟後」與「薪火相傳」，同時也代表育達即將進入另一個全新的階段。在此特別期許吳校長以本校創辦人「倫理、創新、品質、績效」的辦學理念，作為未來校務經營管理的最高指導原則，積極改革，求新求變，妥善研擬學校發展策略，希望吳校長所帶領的團隊，全力達成。同時也感謝卸任校長黃榮鵬教授是本校歷任校長中任期最長的校長，任職期間，以校為家，全力投入校務，備極辛苦。

育達科技大學王育文董事長致贈前校長黃榮鵬紀念品。圖／育達科技大學提供

育達科大新任吳菊校長，國立彰化師範大學人力資源管理研究所博士畢業，曾借調育達科技大學觀光餐旅學院院長。雖身為觀光人，吳菊教授不斷進修學位，在學術研究上鑽研，持續發表論文，並在產學合作上著力甚深，推動教育部技職計畫，也致力輔導學生取得專業證照上表現傑出，是高教觀光學術界奇葩，將帶領育達進入另一個全新的階段。

育達科技大學吳菊校長致詞。圖／育達科技大學提供

吳菊校長表示，接任育達科技大學校長職務後，將秉持王創辦人廣亞博士的辦學理念與董事會王育文董事長的指導，帶領全校師生戮力推動各項校務。育達科大是苗栗唯一科技大學，學校必須強化產學合作共榮與在地聯結，促進育達師生與在地企業及研究機構建立更緊密的合作，攜手並進，互補共榮。將學校打造成為友善智慧校園，減少城鄉資訊落差、強化校務治理整體效能。在穩固國內招生的同時，必須引進國際教育資源，拓展國際生源，尤其是新南向國家，打造育達成為兼具產業化與國際化的應用服務型技職大學。