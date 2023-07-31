義守大學新校長古源光上任 強棒傳承、薪火相傳

義守大學於7月31日舉行卸任、新任校長交接典禮，古源光接任新校長，他曾任屏東縣副縣長 ，也擔任過國立屏東科技大學、屏東大學兩校各2任校長，無論在學界還是業界，都深具豐沛的專業與經驗，可望帶領義守大學，一起開啟嶄新篇章、邁向高峰，交接典禮上貴賓雲集，近300人齊聚祝賀。典禮在卸任的陳振遠校長與新任的古源光校長完成印信交接後，象徵強棒傳承、薪火相傳。

卸任、新任校長交接典禮近300位貴賓齊聚祝賀新校長古源光上任，場面盛大氣氛相當熱鬧。圖／義守大學提供

主持交接典禮的義守大學副董事長李伯皇，首先感謝陳振遠校長過去五年多對義守大學的付出，就任期間相繼成立智慧科技學院和醫學科技學院，打造義守大學成為擁有10個學院的全方位綜合型大學，為學校未來長期發展打下堅實的根基，陳校長在任內盡心盡力完成工作，備受董事會肯定，他會是一個被大家懷念的傑出校長。李伯皇更感謝古源光校長接棒上陣，尤其古校長在台大取得化學工程學士，後赴美國康乃爾大學取得食品工程科學博士，歷任政府機官首長、國立大學校長等職務，熟稔大學治理，對目前高等教育也有深刻的體認；義联集團旗下擁有醫療生技領域的單位，義守大學又是為全臺少數擁有醫學院、醫科學院的綜合型大學，相信未來在古校長的帶領下，學校與集團將會有更密切的合作。

義守大學新校長古源光致詞時感謝義大創辦人、董事長與董事會的信任與期許，在少子女化、大學生源驟減的衝擊下，擔任校長確實是一個非常大的挑戰，古源光將學校譬喻為一艘船，他與全校所有同仁都是「義守大學號」這艘船上的水手，在面對這一波最大浪潮的衝擊前，學校在「跨域創新、競逐全球」的主軸上，以『健康醫學x智慧科技』為核心，全球永續發展目標SDGs和ESG作為指導方針，將再整合校內外資源大步邁進。古源光進一步指出，義守大學在所屬集團的全力支持下，無論在教研資源或職場鏈結，都是成就年輕世代成為國際菁英人才的培育基地，義守大學擁有得天獨厚的豐沛優勢，勢必會乘風破浪，衝過這個強烈襲來的浪頭，而這也將會是他擔任義大校長的重責大任。

古源光校長過去更拿下5個國外「榮譽博士」學位，國際學術地位崇高，更是國內少數擁有產、官、學三棲兼具、經驗豐富的校長人選；義守大學具備高度國際化能量，校園有來自40多國、近1500位境外生，而古源光早在26年前就已開始推動新南向政策，更鼓勵年輕世代走進世界，古源光與義守大學的國際化理念相當契合，更期待未來義大躍居國際頂尖名校之列。

光榮卸任的陳振遠感性的表示，當初以ISU的十年計畫為目標，藉「跨域創新、競逐全球」的方向，成功的讓學校與學生走進國際，讓世界看見義守大學；尤其，他堅持打破學系疆界，全部學系聚焦「健康醫學x智慧科技」發展，就是希望所有義大學子可以成為走在潮流浪尖頭上，AI科技無法取代最佳人才。看似理性為主的教學理念中，陳振遠更提出教育中難得可貴的感性，「通識自主學習圓夢課程」被喻為「校園版阿拉丁神燈」，由學生規劃夢想，學校給予經費與圓夢導引師協助學生自主學習，助學生美夢成，實現「教育的本質，就是成就孩子的夢想」；回首過往5年多的點點滴滴，如今陳振遠功成身退，他深信在古校長接續帶領下，義大將能更上一層樓！

義守大學創校32年來，教研養分打下深厚的根基，更是南部各專業領域的國際人才培育基地；尤其，義守大學具備高度國際化能量，校園有來自40多國、近1500位境外生，宛如「小型聯合國校園」，都讓義守大學走出一條獨具風格的路；歷任校長一棒接一棒下，每個階段都賦予義守大學不同的生命力，也讓義大的校務蒸蒸日上。