搶先布局鳳凰城智慧城市 宇智顧問招商會9/7台北晶華酒店登場

廣發英雄帖組台灣隊赴美 共同搶進大鳳凰城智慧城市產業商機

皮奧里亞市生活圈前景炙手可熱

位於美國鳳凰城旁的皮奧里亞市 (Peoria) 也許在過去能見度較為不高，但敏銳的房地產專家、產業趨勢觀測人士與投資客等，均已嗅到皮奧里亞市的發展潛力與無限商機，紛紛搶先插旗佈局。原來在大鳳凰城區域範圍，皮奧里亞市其實是距離台積電5奈米12吋晶圓廠區最近的城市，距離約10-15分鐘車程，僅有一個交流道的距離，比起鳳凰城市中心更能夠直接供應廠區產業鏈廊帶所需的生活機能，並且也是台積電產業聚落周邊唯一支援地區。如以臺灣的科技園區來舉例，皮奧里亞市之於鳳凰城台積電廠區，於政府支持、人口組成、商業資源、開發環境、創新氛圍方面，都十分類似於竹北地區之於新竹科學園區共同發展而形成的生活圈，地理位置更是精華之地，做為住宅、辦公、商業區或是創新育成園區，都是最佳首選地點。

由於近年大量年輕且具有專業高教背景的人口移入大鳳凰城區域，皮奧里亞市如今正處於各項建設計畫與土地規劃急速發展的階段；由宇智顧問公司一手規劃打造的永續智慧型社區「Smartopia」就坐落於皮奧里亞市內的西北生活圈新興區域內。看好台積電設廠所帶動的供應鏈移入與就業生活需求，宇智顧問於2021年即開始超前部署，經過嚴謹的評估調查與規劃後，籌劃國際投資基金與國內大型金控與智慧城市大廠合作規劃此智慧社區專案，目前已完成必要前置作業與第一階段策略投資人募集，預計於2025年動工。

此專案是大鳳凰城地區的第一個新型態智慧永續社區，符合年輕人口與移入新興族群的生活風格，又結合了環境永續、潔淨能源、淨零排碳等概念，從規畫之初期即獲得亞利桑納州、皮奧里亞市官方市府的大力支持，也得到當地僑界的熱烈迴響。宇智顧問與皮奧里亞市政府在多次會談之後達成共識，決定進一步深化合作，共同開發投資皮奧里亞市相關機能與資源區域，擴大台積電帶來的科技產業鏈，也讓產業廊帶與商業區域相輔相成，使區域發展得以產生最大化的能量。

「Smartopia」為台灣ICT產業在美國的第一個智慧城市驗證場域 (Prove of Business)，於智慧永續功能方面投入預算高達五千萬美元。宇智顧問將於2023年９月7日於台北晶華酒店舉辦宇智美國鳳凰城「智慧城市」招商會，廣發英雄帖給智慧城市上中下游領域業者，邀請有意參與各項智慧永續功能項目的廠商來發表最新技術與產品，期許整合台灣智慧城市各大領域業者共同前往美國鳳凰城，打造匯集台廠優勢與專業能力的智慧城市場域。宇智顧問總經理李維峰博士強調「宇智顧問創辦人徐小波先生過去50年把世界帶進台灣，現在希望接棒給吳志揚及李維峰，將台灣產業帶向世界。」以大鳳凰城皮奧里亞市為起點，宇智顧問未來將陸續於全世界推動智慧城市計畫，勢必將對台灣的智慧城市產業鏈產生革命性的變化。

宇智顧問招商會將涵蓋五大領域：一、智慧生活：智能服務、智慧家庭、智慧保全；二、智慧運輸：智慧物流、交通運輸；三、環境永續：環境與氣候調節、潔淨能源、水資源循環與回收、韌性防災；四、數位創意：歷史遺跡數位保存、智能文創如沉浸式展覽；五、數位孿生 (Digital Twin)：整合上述領域建置整個社區的管控平台系統。歡迎相關ICT產業與供應鏈業者共襄盛舉。招商會報名與活動資訊請參閱smartopiaproject.com。

美國 Smartopia 智慧城市招商會

主辦單位 ： 宇智顧問

日期：2023 年 9 月 7 日 (四)

地點：台北晶華酒店 (104 台北市中山區中山北路二段39巷3號)

時間：早上 9:00 ～下午 16:30

報名費用：免費

報名截止日：2023 年 8 月 25 日 (五)