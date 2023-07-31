第七屆「全國高中職迷你太陽能車競賽」開放報名

因應聯合國永續發展指標SDGs，大葉大學不只是積極投入綠能研發，更深耕綠能教育，機械與自動化工程學系與SAE中華民國自動機工程學會從2015年開始合辦「全國高中職迷你太陽能車競賽」，第七屆賽事即日起至2023年11月10日開放報名，將於2023年12月8日在大葉大學辦理競賽，歡迎高中職學生組隊挑戰。

大葉大學全國高中職迷你太陽能車賽，選手在競速賽前專心調整車輛位置。圖／大葉大學提供

機械與自動化工程學系主任陳昭雄指出，大葉大學以德國師徒制引領學生實作學習，機械系學生每一年參與全國大專院校環保節能車大賽，都獲得很好的成績，大葉大學結合理論與實務的辦學成果也受到大會肯定，因此SAE中華民國自動機工程學會從2015年開始，委託大葉大學辦理「全國高中職迷你太陽能車競賽」，報名網址為https://forms.gle/dNPXQwJPrzvStP2w7，歡迎對太陽能或車輛實務感興趣的高中職學生報名參加。除了12月8日的現場賽事，大葉大學也會在11月17日舉辦研習營，幫助選手認識力學原理與節能應用，透過太陽能車實作，推動綠能教育向下扎根。

大葉大學全國高中職迷你太陽能車賽，每年都吸引許多學校參加。圖／大葉大學提供

陳昭雄主任進一步說，參加「全國高中職迷你太陽能車競賽」的太陽能車，必須以太陽能電池供電，不能使用一般電池或是外部電源供電，比賽車子的規格是車長不超過30公分、車寬不超過20公分、車高不超過20公分，而且重量不可超過800公克。獎項分成「車輛製作競賽」和「車輛動態競賽」兩類，其中「車輛製作競賽」包含靜態展示和報告，以車輛外觀設計、設計理念、創新技術為評比標準，冠軍獎金新台幣一萬元，亞軍獎金七千元，季軍獎金三千元。「車輛動態競賽」則是必須挑戰負重競速和車輛拔河兩個項目，兩項成績加總後排名，冠軍獎金一萬五千元，亞軍獎金一萬元，季軍獎金五千元。