不只生成〈Ranking AI SEO〉全面型內容工具

更與品牌一起突破內容行銷實力

使用生成式 AI 已經成為品牌行銷、內容與創意工作者的生活日常，當小編輸入：「請以『美白面膜』寫一篇 SEO 文章。」 Chat GPT 劈哩啪啦跳出面膜選擇、敷面膜步驟 123複製貼上、發文、搞定！

深度消費者溝通，才是 SEO 的佈局意義

普通的 AI 可以根據無限大的網路資料庫，針對「面膜」爬取中性的、無立場的知識，在極短時間生成大量 SEO 文章，讓品牌快衝內容「數量」來爭取網路能見度。但其實回歸到搜尋引擎的挑選機制、及消費者接收資訊的心理，品牌根本不需要海量數位垃圾，一味求多求快最終只會導致內容疲乏、並且陷入永遠要追高SEO 數量、投入更多預算成本，品牌才不會在網路世界消失的魔咒。

「品牌內容要衝上搜尋排名被看見、要真正吸引住消費者，品牌要佈局的 SEO 不在多，精實才是關鍵！」這是〈Ranking 搜尋事業部〉總監 Abeni 鍾慈庭大大，給品牌在 SEO 研究方面的分享。

她強調，一篇能令人過目不忘、甚至引起轉發討論迴響的 SEO 文章，除了介紹好產品，同時看重能否同理到受眾的問題需求、提供解惑與情感支持，甚至能設身處地先替消費者想到了隱性需求與解答，才能真正說服消費者「原來比起他牌，這家產品最適合我！」

〈Ranking AI SEO〉不只產文，重視 SEO 內容能保有長期效益

〈Ranking AI SEO〉，訴求非一般的文章生成 AI 工具；在研發過程中，併重「議題/關鍵字討論度監測」、「網站排名監控」、「SEO 文章生成」、「文章校正優化」各項訓練指標；讓〈Ranking AI SEO〉的使用者能藉助 AI 協作，建立更針對消費者進行研究、從而產出高度說服力 SEO 作品；以達成兼具「搜尋引擎排名亮眼」、「溝通內容擊中人心」的品牌內容佈局成果。

功能1：相關關鍵字、關鍵字熱度分析

品牌業主使用〈Ranking AI SEO〉的同時，也在透過 AI 蒐集來的關鍵字數據，更深入認識消費者的行為與意圖。例如針對產品的相關關鍵字、長尾關鍵字，類似的文字組合都會在消費者搜尋行為中，產生微妙的差異。〈Ranking AI SEO〉能自動抓出百種以上相關關鍵字，並分析不同字現下的市場熱度、搜尋量、廣告競爭程度等網路行為數據，讓品牌業者根據手中的品牌策略，思考：「我現在要蹭著最熱門的關鍵字走、還是要另闢奇招，從外圍關鍵字包圍議題呢？」（關於策略，也可以請教 Ranking 的內容行銷顧問！）

產品相關關鍵字生成、熱度分析示意圖。業者/提供

功能2：目標性、高品質的內容生成

當人決定了內容切角，AI 就能發揮快速生產的強項：〈Ranking AI SEO〉不同於其他「一口氣吐出大串文字」的生成式工具，而是可以根據使用者決定好的議題、核心關鍵字為出發點，判斷有效的相關關鍵字詞、能預期對應到的受眾搜尋行為，再從資料庫中抓取適合的內容，再逐一生成文章標題與文章段落。

這麼做的好處在於，使用者可以避免 AI 無腦產文，與〈Ranking AI SEO〉一起從建構主題、分段大綱、產出文字內容、根據爬蟲慣性優化等各方面，把人的策略能力、文字意境使用能力與機器的產出能力結合，完美得到一篇含金量高、真正切合消費者喜好與需求的 SEO 文章，在網路上保有長期、穩定的聲量。

▼內容生成操作示意圖

功能3：網站排名＆關鍵字聲量追蹤

除了產出 SEO 內容，〈Ranking AI SEO〉還能協助追蹤品牌的對手，利用「網站的排名監控」功能，監控自家與競業網站在搜尋引擎中的排名、以及選用的關鍵字排名競爭情況，Ranking 提供使用者快速方便的即時監測平台，讓品牌操作內容時能隨時跟進議題，企劃「現在該有的 SEO！」搶佔搜尋排名。

Ranking 提供有深度的人機協作，讓品牌不畏市場競爭

為什麼我們能做到這些？因為〈Ranking AI SEO〉是台灣第一家、研發齡最久「中文 SEO 搜尋優化系統」擁有 670 萬筆來自各搜尋引擎中、涵蓋各產業的網站資料庫，做為數據分析的 data base，再結合生成式 AI 技術，成為最符合品牌行銷使用的 AI 利器。

而不諱言地說，AI 大爆炸提供了人類方便，但也令市場競爭的激烈程度提高至前所未有的境界。當越來越多企業導入 AI，接下來考驗的就是品牌對消費者的行為洞察深度、和對應延伸出有效策略的靈活性。〈Ranking AI SEO〉就是能精緻化人機協作，創造貼合消費者行為的內容經營工具；對企業品牌、行銷研究人而言，都是搶攻市場、贏在對手之前的絕佳利器。