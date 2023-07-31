KPMG安侯建業啟動千人招募計畫

主張「用專業來創業」，給予多元舞台，拔擢年輕世代

今年全球景氣持續低迷，但 KPMG安侯建業聯合會計師事務所 逆勢廣徵千名新血，預計招募 600位審計員、400位稅務及顧問 人才，是近5年最大一波攬才行 動。不僅如此，目前KPMG在台灣 約有140位合夥人，最年輕者甚 至未滿35歲;平均每位合夥人管 理人數僅19人，也是台灣四大會 計師事務所中最低，凸顯KPMG積 極打造優質職場環境，也樂於拔 擢優秀的年輕世代。

對此，KPMG安侯建業人資長黃 柏淑表示，公司擴大徵才的目的 ，是為了縮短員工們的平均工時 ，扭轉會計師事務所「血汗」的 刻板印象，建立更完善的職場環 境;也希望透過提拔年輕世代， 讓大家一起打拼，並做好傳承工 作，來提供客戶優質的服務。

多元互助 團隊合作服務客戶

畢業於政大會計研究所、今年 甫滿40歲的KPMG審計部執業會 計師洪士剛，2008年進入KPMG安 侯建業工作，未滿40歲即晉升合 夥人。他表示，同期畢業的同學 不少選擇報考公務員，「但我個 性比較活潑，希望能多跟各行各 業的人接觸，所以選擇進入KPMG 服務」。

洪士剛表示，一般會計師事務 所審計部門僅專精於審計工作， 但KPMG提供跨部門的協作平台， 不同部門間有很多合作切磋的機 會，在互動過程中可以了解彼此 工作的重點及內容，也因此更能 互助與學習，使他收穫頗豐。

他提及，曾接到某上市公司財 務長來電，表明想談集團未來發 展，他雖一口允諾，卻也明白此 事涉及一家公司未來轉型的策略 規劃，複雜度絕非單一部門可以 承擔。因此他偕同顧問部、稅務 部與律師團隊，在極短時間內出 具一份轉型報告，財務長看完後 ，隨即引薦團隊與該公司的董事 長當面詳談。

洪士剛認為，這凸顯KPMG的文 化是「團隊作戰」，透過跨部門 協作共同滿足客戶需求。而藉由 每次團隊合作的機會，也讓他接 觸到不同的客戶、豐富的工作內 容、更擴展多元的視野。

不論背景 勇於給年輕人機會

72年次的KPMG審計部執業會 計師江家齊，進入KPMG前曾在另 一家會計師事務所工作7年，起 初他擔心自己並非「KPMG純正血 統」，恐影響後續在公司的職涯 發展，但這疑慮隨即消散。因為 報到當天，他就被通知要直接領 導一個IPO團隊，「代表KPMG相 信我的專業，沒有因為我是外來 的人就不給舞台。」而他也在加 入KPMG約6年後即晉升合夥人， 「現在回想起來，當初加入KPMG 真的是個很幸運的轉捩點。」江 家齊說。

江家齊憶及，2016年他與同仁 赴馬來西亞，協助當地華人家族 企業回台掛牌。為了在14天讓客 戶理解、準備好上市所需的財報 ，並建立合規的內控制度，他與 團隊幾乎是白天在客戶公司上班 ，晚上回到飯店繼續加班。不僅 如此，當這家較保守的家族企業 對於會計師的建議提出不少疑慮 ，身為團隊負責人的他仍耐著性 子仔細解釋。

過程雖然雙方有些衝撞，但江 家齊與團隊仍在短時間內為客戶 打下上市掛牌基礎。他回憶起出 差的最後一天，是與客戶的公司 及家族成員在一間餐廳的包廂餐 敘，但酒酣耳熱間，雙方的距離 卻也因此拉近，這讓他學習到， 一個會計師的工作，「有50%是 專業，15%是管理，但是還有35 %是要把握與人之間的互動，不 管是客戶或者同仁」。

後來，江家齊僅花了一年半， 就讓該家馬國企業順利掛牌上市 ，幾乎是一般上市案件的一半時 間。用表現證明自己的江家齊， 在KPMG一路歷練經理、協理，如 今成為合夥會計師，帶領的同事 人數，也從最早4人到現在的50 人。

學界到業界 發揮強項找到發揮的舞台 除了像江家齊這非典型KPMG寶寶外，擁有台大會計系博士候選 人資格的KPMG審計部執業會計 師韓沂璉，9年內晉升合夥會計 師。她笑說自己是從學界半路出 家轉行業界， 感謝KPMG看到她 的強項，給她很好的發揮舞台。

2011年，當時就讀博士班的韓 沂璉向KPMG遞出履歷並被錄取， 「剛進公司很緊張，沒有同儕 ，加上當時年紀也偏大，還要 負責從沒接觸過的房地產業」。 面對不熟悉的領域，韓沂璉拿出 求學時的精神，研究土地交易判 例，「找出其中立法精神，再用 相關判例去建議、幫助客戶。」

當工作逐漸上軌道之際，韓沂 璉仍希望回到學校取得學位，原 以為自己必須離職，未料上司告 訴她不必如此，還協助將她轉調 後勤單位「知識管理部門」，讓 她能夠一邊工作，一邊撰寫論 文。

也因為這個工作調動，讓韓沂 璉後來獲得赴英國總部的外派機 會。而在英國倫敦磨練的這2年 ，不僅能與來自英國、印度、南 非、澳洲的同事工作，甚至有機 會偕同當地會計師參加IASB準則 制定的討論會議，並與法國藥廠 、德國車廠等國際知名企業的財 務長面對面的接觸與對話。

爾後又再次轉調到KPMG香港所 ，在香港中環工作的日子，讓她 認識香港資本市場運作並參與若 干跨國募資計畫。她說:「對於 我原本是土生土長的台灣學生， 卻因為加入KPMG獲得了很多外派 的經驗，這對我來說都是非常難 得且珍貴的經歷。」

兼容並蓄 廣納跨國人才

KMPG安侯建業的多元也體現在同仁的國籍上，最明顯的例子， 當屬KPMG安侯建業日本業務組 的日籍執業會計師友野浩司。 2002年外派至台灣6年的友野浩 司，在那段外派期間感受到KPMG 台灣同事的友善，也認識自己的 妻子，2015年時，KPMG安侯建業 考量客戶許多是日商在台分公 司，需要日本籍合夥人協助，於 是友野浩司再度回到台灣工作。

「我自己比較喜歡在台工 作。」幾乎當下就答應赴台的 他，除了考量自己妻兒生活上的 方便性，更在乎自身表現能否被 關注。友野浩司表示，日本KPMG 是一個6000人的大組織，「但是 台灣KPMG是兩千多人的公司，你 會更容易被看見」。

此外，由於制度的差異，日本 會計師事務所的稅務部、審計部 各自獨立，彼此間甚少合作;但 是在台灣，跨部門共事幾乎是家 常便飯，因此覺得工作內容更豐 富多元。 不僅如此，友野浩司認為在

台灣，人與人之間的距離也比 較近。日本人把公私領域分得 很開，鮮少人會在假日跟同事出 去，不過在台灣KPMG，員工旅 遊、球隊活動卻是常態，同事也 不會因為他是外國人而對他另眼 相待，這是他對台灣KPMG深感認 同之處。

用專業創業 揮灑舞台

相較於許多企業多只以待遇、 薪水當作與應徵者的溝通重點， 黃柏淑認為，以KPMG來說新鮮人 年資4年多就能挑戰百萬年薪， 若升上合夥會計師年薪三百至 五百萬元也更不是夢，黃柏淑 說，KPMG除了升遷暢通外，更樂 於提供多元的平台，視才所用， 把人才放到對的位置，將舞台提 供給年輕世代，讓他們能在KPMG 發揮自己的長才，用專業來創業。