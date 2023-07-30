BIOAsia 2023 陽明交大攜手國科會展出亮眼成果

三大主題聚焦: AI智慧方案與醫療照護、新藥開發與再生醫學以及「國科會科研產業化平台」研發成果

BIO Asia–Taiwan 2023 亞洲生技大展於7月27日至30日假台北南港展覽館1館4樓盛大舉行，吸引全球逾750家指標公司、2000個攤位參與，規模創史上最大。近年在智慧醫療領域產出許多創新研發成果的陽明交大，於生技展展出三大亮眼主題，包含AI智慧方案與醫療照護、新藥開發與再生醫學、以及「國科會科研產業化平台」（簡稱科產平台），陽明交大展區於生技展展出期間人潮洶湧，業界合作洽詢踴躍。

陽明交大此次生技展，展出最具規模且多元豐富專業的研究成果；參展單位除了陽明交通大學產學運籌中心，還包括新創公司：台灣艾克陞、台灣智慧感測、艾明康、嘉生細胞等產學研醫合作鏈結之團隊，以及科產平台（國際產學聯盟總中心）輔導的師生團隊，包含李博仁、陳冠宇、陳浩夫（光稜科技）、傅毓秀等四位教授研發之成果。

國立陽明交通大學產學運籌中心近五年培育超過350家新創團隊，成功催生21家衍生新創公司。產學運籌中心以「成果技術出的去，廠商投資進得來」的定位出發，力求將研發成果轉換為商業價值，多年來協助新創團隊創造超過新台幣8億元投資金額的佳績。

陽明交大副校長鄭子豪(左起)、陽明交大校長林奇宏、國科會許增如處長及陽明交大研發長蔡金吾於BIOAsia 2023展區合影。圖/謝易晏

陽明交大校長林奇宏表示，除了積極推動與國內企業產學合作以外，近年陽明交大亦致力於國際化交流及重視人才培育，像是與普渡大學合作雙聯學位，透過線上與實體的教學促進國際人才的交流，還有與日本熊本大學亦進行許多國際合作，因為台灣把成果產品化的能力很強，結合日本基礎科學的研發量能，強強聯手，把研發成果及國際交流的效益最大化。

國立陽明交大鄭子豪副校長分享，從此次BIO Asia–Taiwan 2023 亞洲生技大展，我們可以看出「再生醫療」為產業界發展的主軸，以及「醫學及工程的整合」，也是未來的趨勢所在，在國外許多醫院及醫學院也是在朝向此領域，將既有技術結合，開創產業新局，此次亦有許多老師展出令人驚艷的研發成果。

國立陽明交大鄭子豪副校長於BIO Asia2023 亞洲生技大展向與會嘉賓分享陽明交大展出成果。圖/陽明交大提供

由陳浩夫教授領軍的光稜科技股份有限公司，以其自行研發的SPR專利及晶片技術，快速精準檢測農殘，其研發的檢測平台可進行獨立場域檢測，同時具有極高市場潛力。李博仁教授開發新型的雙螺旋階差微流體，使用全血直接無標記地分離CTCs，可做為癌症轉移能力的指標。陳冠宇教授的人體仿生肺晶片用於評估吸入物對呼吸系統的影響，此技術將顯著提升藥物開發的成功率。而傅毓秀教授使用無動物血清、無人類血小板裂解物之培養液來培養人類臍帶間質幹細胞，可治療肺纖維化等疾病。陽明交大師生團隊透過BIO Asia–Taiwan 2023 亞洲生技大展，呈現出許多亮點，增加更多技術媒合機會的同時，也將陽明與交大合校後的創新量能展示給大眾。