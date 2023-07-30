華盛頓高中聯手忠欣簽署TOEIC Bridge測驗校園夥伴協議 培養國際觀全球人才

台中市華盛頓高級中學聯手TOEIC Bridge測驗台灣區總代理忠欣公司，28日舉行校園夥伴簽約儀式，期許能借重雙方專業領域共同培養學生英語能力，未來培養更多具備國際觀的全球人才。

華盛頓中學強調語言能力的智識提升，希望學生能奠定全球化宏觀新視野，因應未來國際的高度發展。華盛頓中學始終採用TOEIC及TOEIC Bridge測驗做為學生英語檢測工具，此次加入TOEIC Bridge夥伴學校計畫，將計畫從了解學生的強弱項為出發點開始，安排更多以生活情境為主的課程學習，達到真正的適性教學。

華盛頓中學營運長劉逸中指出，華盛頓中學的課程規畫採用生活情境及多元化為主軸，TOEIC Bridge測驗的題型及程度能讓學生循序漸進的累積實力。不論是要在國內升學還是往海外發展，英語能力全球化的趨勢中已是非常重要，從成績中可看出語文能力，再藉由系統性的學習，會更清楚了解目前自身的程度，並有效率強化優勢、補強弱勢。

忠欣公司董事長邵作俊表示，忠欣與ETS積極在台推動英語學習超過20年，且致力於將生活化的英語內容帶入校園，讓學生們真正理解英語的重要性，激發他們學習的動力，並將英語真實應用於生活中，培養更多自信。

忠欣提供TOEIC Bridge夥伴學校專業的師資增能工作坊、英語教學資源和校園獎學金等資源，將有助於提升教學品質和學習成效，為校園注入更多英語學習資源和機會。學生將能體驗到更多元的學習方式，並激發對學習英語的興趣和動力，在培養學生全面語言能力的同時，也為他們應對全球化時代帶來的機會與挑戰提前作準備。

TOEIC Bridge校園夥伴計畫能讓師生雙方共同受益，有助於提升台灣學生的國際競爭力，共同打造一個更國際化的教育環境，除了為英語教學帶來全新的活力，也讓品質教育能永續發展。詳情可查詢：www.toeic.com.tw