112年「雲世代產業數位轉型-數位翻轉原住民族事業」計畫開跑

原住民族委員會訂於112年8月2日至8月11日止，於全國辦理112年度「雲世代產業數位轉型-數位翻轉原住民族事業」計畫申請說明會，歡迎有志投入數位轉型之原住民族小微企業（員工人數9人以下）負責人及聯合型提案單位（即公協會、法人組織、國內大專院校或資訊服務廠商）踴躍參加。

原民會表示，為因應未來消費型態將隨數位科技發展而有所改變，及新興科技對小微企業的衝擊，自110年下半年推動「雲世代產業數位轉型-數位翻轉原住民族事業」計畫以來，已核定輔導使用行動支付共計598家次、數位工具共計325家、雲服務共計338家，帶領原住民族小微企業進一步提升營運效能及優化數位量能。另為持續協助原住民族小微企業數位轉型，本（112）年度增加聯合型提案單位納入申請資格，即藉由公協會、法人組織、國大專院校或資訊服務廠商為代表提出申請，負責3至25家原住民族小微企業，提供數位轉型工具、在地輔導及手把手教學。

原民會進一步指出，除辦理前開計畫外，亦同步培育在地數位創新人才，期打造企業創新體質及競爭力，希望透過數位學習及實體培訓雙管道，提升原住民族產業數位能力及創新涵養。

圖／原民會提供

計畫推廣說明會簡章及簡報檔下載連結：https://www.cip.gov.tw/zh-tw/news/data-list/35AE118732EB6BAF/B6AC94E145C5693C7D066F9B53D42218-info.html

個案型及聯合型申請須知下載連結：https://www.cip.gov.tw/zh-tw/news/data-list/DD56092E0C92EC1F/6D1F77C3F79478AD2883485E9D7A0D48-info.html