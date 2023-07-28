醒吾科大孩要幸福一夏夏令營 大手攜小手互動學習留下歡樂回憶

醒吾科大今(28)日舉行「孩要幸福一夏相扶成長夏令營」結業式，為期一個月的課程邁入尾聲了，今年是連續第6年舉辦，讓孩童在暑假期間，持續學習多元化課程，有助於孩童成長，體驗大學的教室與環境，留下歡樂的暑假回憶。

「孩要幸福一夏相扶成長夏令營」，參與學員在課程中，積極舉手，進行互動答題。圖／醒吾科大提供

「孩要幸福一夏相扶成長夏令營」由醒吾科大與蔡淑君議員服務處共同舉辦。這次的課程不同以往，開設兩個班級，分別是高年級(國小1到3年級)，和低年級(國小4到6年級)，每班各60名，共120名。吸引百位孩童共同參與，開放報名沒多久，就全數額滿了。

「孩要幸福一夏相扶成長夏令營」，參與學員製作包餃子，自己做食物。圖／醒吾科大提供

參與夏令營4年級黃珮蒂學員表示，最喜歡流體龍與馬賽克。參與夏令營1年級江晨甄學員則指出，最喜歡的課程是街舞和史萊姆，還有比手語。最好玩的是和哥哥姐姐一起拍照，跟左左哥哥一起跳舞。

「孩要幸福一夏相扶成長夏令營」，參與學員製作專屬於自己的杯墊。圖／醒吾科大提供

夏令營服務員時管系林育瑋同學說：「第一次參加夏令營的活動，是朋友邀請我一起參加，這一次的課程，每一週的特色都不一樣。第一週是科學，第二週是表演藝術，第三週是異國美食。在課程上非常多元，讓小朋友自己做專屬自己的東西之外，還有製作許多美食。」

「孩要幸福一夏相扶成長夏令營」，學員上餐桌禮儀課程，學習折口布。圖／醒吾科大提供

夏令營服務員觀光系鍾佳芸同學表示，她也是第一次參加夏令營，朋友之前有參加過，邀請她一起來。帶小朋友這方面，其實沒有大家想像中這麼簡單，要有很多耐心，也要多多陪伴他們。她在這邊學到耐心很重要，對小朋友來說很重要。

夏令營小幫手佳林國中郭鑫杰同學興奮表示，第一次來參加夏令營的活動，目前是國中生，第一次來當小幫手，學習到如何去照顧小朋友，也學習到如何去當大哥哥和大姐姐的小幫手。要謝謝君儀老師，鼓勵他來參加這次的活動，讓他有機會來學習。

這次「孩要幸福一夏相扶成長夏令營」的午餐和點心，由醒吾科大餐旅管理系朱俊松老師，和餐旅管理系同學，共同製作，讓參與夏令營的孩童吃得健康，感受到醒吾科大滿滿的溫馨。擔任夏令營服務員的學生，在暑假期間留在學校，不僅能夠在課程中磨練自己的耐心，還能賺取費用，充實度過暑假。