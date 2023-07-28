2023世界客家博覽會開幕晚會盛況空前
「天光日个客家三部曲」8/11-13一連三天盛大登場
桃園市長張善政今（28）日下午前往桃園市綜合會議廳，出席「2023世界客家博覽會開幕晚會發布記者會」，張市長表示「2023世界客家博覽會」以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為主軸，象徵著不被過去所羈絆，展望明天的客家，他指出本次「天光日个客家三部曲」開幕晚會將於8月11日登場，連續3天晚上在桃園陽光劇場演出，分別以「山、河、海」主題，也分別代表了「父親、母親與世界」，屆時將由知名音樂人、戲劇演員、演奏樂團等不同類型卡司，跨界合作演出，歡迎所有國人朋友與想要更加瞭解客家文化的朋友一起共襄盛舉。
張善政說，世界客家博覽會希望從客家族群在過去環境變遷中，從中萃取出客家文化的精隨，讓大家都能夠欣賞到最珍貴的客家文化，也期盼藉此讓大家瞭解，客家是非常值得驕傲的傳統和文化，無論是否為客家族群，大家都是一家人，另張市長提及客家文化歷史淵遠流長，包含早年從中原到大陸沿海擴散至南洋及台灣，這些在過去的歷史課本中所記載的相當有限，歡迎所有國人朋友在8月11日「2023世界客家博覽會」開展之後，至台灣館、世界館等展區，觀賞更豐富的題材，進一步瞭解客家文化的發展背景。
另外張市長還分享學生時代自己在聽廣東歌的時候，即便聽不懂歌詞但依然覺得很好聽，他相信所有非華人、海外的朋友也是抱持著同樣的心情，無論大家是否具有客家基因，但對於客家文化、客家藝術仍會抱持著好奇、欣賞的角度，而這也是本次世界客家博覽會想要達到的目的。
客家委員會主委楊長鎮表示，「2023世界客家博覽會」是全球第一個客家博覽會，尤其本次以「航向未來」作為首屆世界客家博覽會的主題，深具意義，讓我們不再只是回顧過去、談過去的傳統，而是回想近代世界的客家人，是如何展現在世界的舞台上，更讓大家看見客家在世界及台灣的重要性。楊主委說，感謝前後任桃園市府團隊的用心籌備，尤其中間歷經疫情挑戰，對所有工作團隊來說，是非常大的考驗，如今世界客家博覽會終於即將開幕，本次開幕晚會從8月11日起，連續3天晚上推出包含「山个飛行」、「河个相佮」、「海个無驚」等3大不同主題，相信節目會非常精彩，屆時歡迎所有國人朋友一起參與。
承接開幕晚會統籌暨監製重任的湯昇榮致詞表示，2023世界客家博覽會「天光日个客家三部曲」開幕晚會，以「山、河、海」為主題，代表著客家人生命中的人生哲學，客家人自「山」出發，經由「河」到「海」再到全世界，這將是本次開幕晚會中所要呈現的概念。第一天「山个飛行」從山出發，象徵客家族群對於土地的努力耕耘；第二天「河个相佮」運用母河的概念，展現客家的獨特性；第三天「海个無驚」代表客家飄越汪洋大海，將透過不同類型的音樂，呈現豐富的世界客家形象。
2023世界客家博覽會「天光日个客家三部曲」開幕晚會，將於8月11日至8月13日，連續3天在桃園陽光劇場登場，免費索票進場，已開放KKTIX平台線上及48個實體通路索票（網址：https://fw5eh.kktix.cc/events/hr3e7hrw），歡迎對客家文化有興趣的民眾一起體驗客家文化與音樂的魅力。更多世客博與開幕晚會資訊，請關注「2023世界客家博覽會」官方網站（網址：https://www.hakkaexpo2023.tw/）及臉書官方粉絲專頁（網址：https://www.facebook.com/2023HAKKAEXPO/）。
今日包括市議員王仙蓮、吳進昌、張肇良、陳美梅、舒翠玲、客家委員會主委楊長鎮、市府新聞處長羅楚東、客家局長林昭賢、文化局長邱正生、觀旅局長周柏吟、青年局長侯佳齡、衛生局長劉宜廉、法務局長賴彌鼎、地稅局長姚世昌、秘書處長許淑真、研考會主委吳肇銘、消防局長龔永信、交通局副局長王旭斌、開幕晚會統籌暨監製湯昇榮、總導演曾慧誠、世界客家博覽會海外顧問團顧問呂學樟、黃茂實、演出藝人黃子軒與山平快等均一同出席記者會。