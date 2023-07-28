聖約翰照顧服務員90小時自費訓練班招生中

為鼓勵北海岸民眾投入在地長照產業，聖約翰科技大學樂齡福祉與健康促進系推動「教、考、訓、用」四合一的長照課程，向新北市政府申請辦理「長期照顧服務人員90小時專班」，自即日起開放報名至112年7月31日截止。學員結訓後即能取得長期照顧服務人員資格，舉凡居家照顧及社區照顧…等場域，都能投入工作擔任照顧服務員職務，歡迎大家踴躍報名。

「長期照顧服務人員90小時專班」，自即日起開放報名至112年7月31日截止。圖／聖約翰科技大學提供

樂齡福祉與健康促進系張家臻主任指出，台灣已於2018 年邁入高齡社會，推估將於2025 年邁入超高齡社會，老人照顧已成為重要的社會議題。而台灣家庭結構功能型態改變，以往以家庭為主的照顧，轉變為尋求外界專業照顧，對長期照顧資源及長期照顧專業人力之需求，與日俱增。

樂齡系設有國家認證的照顧服務員考場，學員不但可以在考場裡上課實作，更可以在原場地及熟悉的設備下進行術科考照，考訓合一，能提升學員考取證照的機會。圖／聖約翰科技大學提供

為此，聖約翰科大推動「長期照顧服務人員人才培育」計畫，開設「長期照顧服務人員90小時專班」，幫助有志從事長照工作的民眾取得照顧服務專業能力與證照，並能順利進入長照職涯。該專班訓練期間自112年8月7日至8月31日，學科上課地點在聖約翰科大樂齡系專業教室，術科上課地點包括：樂齡系照顧服務員考場及鄰近的雙連安養中心。

90小時專班學科上課地點在樂齡系專業教室，術科則於樂齡系照顧服務員考場及雙連安養中心上課。圖／聖約翰科技大學提供

張家臻主任說，樂齡系的照顧服務員考場是國家認證的考場，學員不但可以在考場裡上課實作，更可以在原場地及熟悉的設備下進行術科考照，考訓合一，能提升學員考取證照的機會。