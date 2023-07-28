2023亞洲生技展長庚大學產創研發吸睛 聯手醫院合作共同展出

「2023亞洲生技大展Bio Asia Taiwan」今年規模達750個廠商、2,000個攤位，長庚大學與「臺灣大學系統科研產業化平台」以「多元賦能、生技共榮」為主軸共同參展；其中更邀請長庚醫院、聯新國際醫院技術共同參展。

臺大平台展館開幕式貴賓大合影。圖／長庚大學提供

今7月27日開幕式致詞中，長庚大學楊智偉副校長表示，本次長庚大學攤位總共展出8項技術， 2項技術與林口長庚醫院共同研發，1項技術為長庚大學科研平台會員聯新國際醫院技術；其中，張煥宗老師『碳點應用於非法藥物檢測工具開發』， 目前已有試紙和液體的碳點毒品檢測平臺，可用於毒品（氯乙基卡西酮）和安眠藥（咪達唑侖）的快速篩查，運用在協助公共衛生和執法部門提供可靠的現場檢測手段，助力打擊非法藥物濫用和販運。另外，聯新國際醫院藥物AI辨識系統可以協助藥師配藥時調劑的精準度，此技術之運用將造福於病人領取藥物正確性與安全性。

長庚大學技術解說。圖／長庚大學提供

參展作品所有技術包含：賴瑞陽老師技術『使用聚離胺酸奈米粒子來治療乾眼症』，張煥宗老師技術『碳點應用於非法藥物檢測工具開發』，劉英傑老師與沙庫瑪老師技術『糖尿病患之AI輔助行動式個人化飲食衛教指引系統開發』、王鐘賢老師技術『智慧環狀運動管理系統』、陳仁暉老師技術『非侵入式呼氣輔助血糖濃度儀』，王錦滿醫生與謝萬雲老師技術『下頜張合力量與施力穩定狀態檢測裝置』，林宇旌醫師、郭昶甫醫師與馬誠佑博士技術『營養狀態評估方法及營養狀態評估系統』，聯新國際醫院技術『藥物投放暨攝影裝置及藥物辨識系統』。其中，陳仁暉老師與廠商合作的『非侵入式呼氣輔助血糖濃度儀』技術，目前協助廠商場域驗證部分，未來市場運用後將可協助糖尿病患免抽血血糖控制管理。

長庚大學長期與長庚醫院合作共同開發臨床技術運用，今年年初更闊大與聯新國際醫院簽訂MOU，聯新國際醫院目前也投入500萬經費，與校方攜手一同跨域推動人才培育、臨床教學及產創研發，未來將有更多接軌產業的技術可商業市場化，達到產學合作最大效益發揮。