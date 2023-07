第九屆台灣原創遊戲大賞 獲獎名單出爐

由社團法人台灣遊戲產業振興會主辦,Digi+數位經濟產業推動辦公室指導的第九屆「台灣原創遊戲大賞」,日前於2023漫博會多元宇宙館的舞台區舉辦今年度的頒獎典禮。此屆頒獎典禮特別邀請到數位發展部數位產業署副署長林俊秀,以及Digi+數位經濟產業推動辦公室主任蕭博仁擔任頒獎人,並給予傑出遊戲開發團隊熱誠的鼓勵。

台灣遊戲產業振興會理事長劉信表示,感謝政府相關主管機關對於遊戲產業的重視與支持,期待在產官學界共同努力下,我國數位娛樂產業能持續蓬勃發展,讓台灣的軟實力被全世界看見。

此屆台灣原創遊戲大賞校園組優勝獎作品有四件:《國立臺中科技大學多媒體設計系-一筆鴉鴉》。獲得佳作獎的是《中國科技大學數位多媒體設計系-FALL》、《國立台灣藝術大學多媒體動畫藝術學系-mossasis 苔蘚綠洲》、《國立臺灣藝術大學多媒體動畫藝術學系研究所-大人不在的時光》、《中國科技大學數位多媒體設計系-迷失樂園》等。

今年校園組增設一名「評審團特別獎」,由《中國科技大學鄉數位多媒體設計系-哆囉滿》奪下,此獎項為評審團特別基於鼓勵台灣原創遊戲開發新血勇於接受挑戰的創新熱情與毅力而設立。

獨立開發者組優勝獎作品是《艾可米遊戲股份有限公司-Asterigos: Curse of the Stars /失落迷城:群星的詛咒》。榮獲佳作獎的是《UNDERSCORE CO., LTD.-《Aliisha》雙子神遺棄之境》,以及《天火數位股份有限公司-G9:League of Aces》。

商業組優勝獎作品是《鈊象電子股份有限公司-奧特曼系列變身大決戰》;摘下佳作獎是《宇峻奧汀科技股份有限公司-幻想三國誌-天元異事錄》,以及《傳奇網路遊戲股份有限公司-聖劍-亞瑟傳奇》。 台灣遊戲產業振興會秉持對鼓勵原創與推動創新的理念而舉辦「台灣原創遊戲大賞」,期許藉著活動的持續舉辦能拋磚引玉並鼓勵國內優秀的遊戲創作團隊,開發出更多具有市場發展潛力的台灣原創遊戲。