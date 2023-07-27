校園鑫馬獎受到熱烈回響 截稿延長至11/30祭出總獎金1,400萬

堪稱全國最大校園微電影比賽「校園鑫馬獎」由泰舍集團董事長楊岳修攜手泰元國際開發董事長朱婉卿共同主辦，自2019年第一屆開跑，全台共有91校、853件作品參與，邀請國內知名導演與專業知名人士共襄盛舉，受到熱烈回響。

今年第二屆校園鑫馬獎正如火如荼進行中，總獎金高達1400萬元，主辦方希望更多學生能展現自我並獲得豐厚獎金。此屆收到許多學生反應期望能在「升學加分」與「工作履歷」中能有相關的好表現，因此主辦單位延期截稿日期，並再次感謝大家對於校園鑫馬獎的熱情參與。

主辦方於7月8日假信義區盛大舉辦公益性質演唱會，座無虛席，吸引許多學生共同參與，楊岳修提到11月30日前收到學生精彩的作品，且祝福學生們在創作與升學中取得卓越成果。最後並再次感謝大家熱情參與校園鑫馬獎，一同為善、孝、愛以及學生的無限可能而努力。

鑫馬獎官網公告表示，感謝各位參賽者對於校園鑫馬獎學生微電影比賽的大力支持，而看到如此多的學校和學生熱情參與感到欣慰。主辦單位收到許多學校、老師、學生紛紛表示，希望能在「升學推甄」與「工作面試」履歷中，能增加校園鑫馬獎的獎狀與校園大使的聘書，可為自傳與履歷加分。

除此之外，許多學生相當期待能參與校園鑫馬獎，因此需要更多時間籌備高品質作品。主辧單位聽到學生的心聲而決定延長截稿期限，截稿日期為11月30日、預計頒獎為2024年3月份。變動徵件日期的決策實屬不易，因為相信這將會為參賽者提供更充裕的時間，來製作出更多具有創意和高品質的作品。詳情可查詢校園鑫馬獎官網：https://www.love.000111.com.tw/news-content.php?id=108