BioAsia亞洲生技大展 成大攜手醫療聯盟、科研平台成員盛大參展

生技醫藥業界年度盛會「2023亞洲生技大展」27日於台北南港展覽館盛大登場，一連展出四天，南台灣大學龍頭成功大學攜手成大醫療聯盟成員及大南方科研產業化平台的會員企業與會員學校等一同參展，共有近30個來自產業、醫院及學校的技術研發團隊參展，展現成大做為領導學校深具鏈結各方資源的強大量能。

行政院副院長鄭文燦親臨開幕典禮，特地於成大展區停留，由成大副校長莊偉哲講座教授為其說明成大近來於生技醫療領域的研究技術量能，成大生技醫藥研發中心研發的蛋白質修飾平台，以結構為基礎的蛋白質藥物設計及開發，透過雙硫鍵引入、蛋白質化及聚乙二醇化等蛋白質修飾工程改善其藥物動力學，開發具長半衰期及低免疫原性之二代改良藥物。目前已成功研發出低副作用抗血栓藥物、雙特異性癌症藥物及抗纖維化之靶向新藥。

行政院副院長鄭文燦親臨開幕典禮，特地於成大展區停留，由成大副校長莊偉哲講座教授(左)為其說明成大近來於生技醫療領域的研究技術量能。圖/成大提供

由成大籌組並主導的「成大醫療聯盟」，自2021年成立以來已有成大、高雄榮總、台中榮總、彰化基督教、義大、嘉義基督教與嘉義長庚等，共七家醫學中心等級的教學研發型醫院參與，這些醫院亦是成大產學創新總中心的企業會員，由產學創新總中心匯集七家醫院的專利技術進行推廣，高榮、彰基與嘉基於現場展出亮點技術，中榮則參加國科會設置的成大平台成果發表會。

高榮是高屏地區唯一公立醫學中心，以「擴增實境於醫療場域之創新運用」為主題，呈現高榮近年發展智慧醫療之精華。其中以病灶為中心連結數位放射線影像與數位病理全玻片影像，從可觸摸的3D列印，擴增實境於智慧眼鏡(AR)虛擬空間，建立智能精準醫學教育。

彰基運用人工智慧影像辨識讀取氧氣鋼瓶壓力計的壓力值，然後把數據傳到手機 APP，當壓力低於警示值時手機APP便會發出警示，並將賸餘壓力換算成可用時間，以中文語音方式播報氧氣壓力和可用時間，改善過往氧氣瓶任憑耗盡卻無法示警的缺點，也是獲得2023年巴黎國際發明展金牌肯定的亮點技術。

嘉基為提升腹膜透析病人換液舒適度及客觀判讀透析液研發「智能膳魔師」，主要由電子吊秤、恆溫、鏡頭、聯網模組及AI嵌入式系統等模組所構成，結合人因工程硬體製造整合、物聯網技術以及深度學習演算法，輔助病人居家自行執行治療，不僅能快速將透析液加溫至設定溫度且維持恆溫，同時能監控透析液注入量，並利用AI模型判讀透析液是否混濁須進一步檢查。

除了醫院之外，成大領軍的企業員會長興材料與漢民原醫兩家公司，也在本屆大展中亮相。享有「快篩國家隊」美譽的長興材料，除了針對後疫情時代各種呼吸道疾病、性傳染病、蟲媒傳染病及腸胃傳染病的盛行，將會投入核酸檢測新平台開發外，也就氣候變遷的問題利用酵素開發技術聚焦低耗能的產物分解回收再利用等製程開發。漢民原醫則是專注於質子療法、腦健康和智慧醫院的發展，提供全面解決方案，致力於連結科技與醫療，不斷創新與整合，期為醫療產業帶來新的發展契機。

國科會產學及園區業務處許增如處長及多位嘉賓參訪成大展區。圖/成大提供

「成大大南方科研產業化平台」由11所各具專業特色大學組成，包含成大、虎尾科大、高雄科大、正修科大、南臺科大、屏大、崑山科大、遠東科大、東華、長榮及臺南護專科。目前平台建置逾700項技術的資料庫，整合各學研究、專利、類產線、研究中心等技術項目，作為媒合大學與企業的最佳橋樑，並且輔導校園新創團隊，近三年總計出場40餘家衍生新創事業，推動科研成果產業化戮力以赴。其中高科大具有生物技術與海洋科技專業，開發植物組培苗結合Air & Light的居家室內瓶栽展示品，讓人能輕鬆搬回大自然的美好，是別具療癒、放鬆與紓壓的必備商品。

另外，成大投入新創培育多年有成，自設「精準健康產業加速器」輔導的「智遊科技」與「慶興生醫」等，都是教授實驗室技術衍生，由校內加速器扶植、發展的新創公司。智遊科技以工設系林彥呈教授實驗室技術為基礎，開發「智慧健促服務系統」為全球首創居家sEMG量測技術，以懷舊遊戲喚起高齡者共鳴，增加復健動機，並偵測各肌群在訓練時的情況，透過深度學習與數據分析，提供專業人員給予復健者最適化的復健方案。

慶興生醫為成大醫院林錫璋醫師團隊衍生的新創公司，研發內視鏡止血治療術「功能性粉末噴灑系統」的醫療器材，解決傳統內視鏡治療術，如止血夾、電燒、注射腎上腺素之缺點，醫師在內視鏡檢查的同時，可經工作孔道將粉末遞送至病灶處，達到精準治療的成效。

2023亞洲生技大展以「擁抱亞洲生技動能Embracing Asian Dynamics」為主題，由成大領軍的成大醫療聯盟及大南方科研產業化平台，鏈結整合中南部跨域資源，包括11所頂尖大學、7家醫學中心等級的教學研發型醫院、2家公司及成大加速器培育的新創公司等共赴盛會，展出類別廣泛，涵蓋智慧醫療、精準醫療與基因檢測、先進醫材與醫藥、美容保養與漁牧生技等領域的技術成果，量能豐沛深獲關注。