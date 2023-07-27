永續農業綠色旅遊論壇 在秧悦美地酒店 產官學專家獻策

農委會力挺有機 蘇錦夥呼籲吃蔬食減緩排碳

農委會攜手花蓮秧悦美地酒店，24日起三天舉行永續農業綠色旅遊研習論壇，邀請產官學針對相關議題討論，參與的旅遊業、農民等人數爆棚，農委會主委陳吉仲指出，永續是花蓮日常，花蓮一直大力發展綠色產業，農委會將協助全力推動。他也提及，之前推出農作物保險對農民有很大的保障，可以減輕天災的損失，希望能夠更普及。

對於陳主委力推的農業保險及農民退休儲金，會場內青農喊讚，響應「活化休耕地」、「小地主大佃農」政策而來花蓮下田的青農王彥棠說，自從種植有機黃豆以來，已經從二公頃到目前50公頃的規模，尤其農委會提出的作物保險及退休規劃儲金規劃，對於農民增加了很大的保障，不用再擔心老年生活。

論壇「行動實踐ESG 向永續發展邁進」引言與談人員（左起）工研院碳管理技術總監黃文輝、中衞中心前總經理蘇錦夥、君達集團董事長尹純綢、台灣碳業能源公司總經理楊佳璋、農委會畜產試驗所黃振芳所長。圖/主辦單位提供

中衞中心前總經理、全台文創始祖蘇錦夥以「淺談農業ESG與永續旅遊」為題，表示地球持續發燒， 2020年南極均溫比工業革命前已高了三度，同年西伯利亞最高溫高達38度，可能破了北極圈紀錄， 2015年聯合國宣布2030永續發展目標取代千禧年發展目標，包括消除貧窮、減緩氣候變遷等17項核心目標，而歐盟也在2021年宣布2023年10月將試行碳邊境調整機制，預計2026年起對輸歐產品課徵碳稅，2021年的COP26氣候大會，擬將全球氣溫升幅限制在1.5度目標， 2050年淨零碳排，而能源轉型、綠色旅遊吃蔬食，可以減緩40%至70%的排碳量。

天氣風險管理專家彭啓明博士用數據顯示 蔬食可降低碳排量。圖/主辦單位提供

秧悦美地度假酒店董事長尹純綢以產業角度與來賓分享，指出根據聯合國研究，觀光跟餐飲業占了十八％排碳量，並非一般人以為的無煙囪產業，所以如何推動減碳的綠色旅遊是現在相當重要的議題。君達集團30年來推動無毒有機，堅持G T S全方位綠色旅遊， 1987年9月君達創立，取得全國第一家休閒農場許可證，被人家說很笨，因為花園很大卻都是種植花花草草，土地很大，卻只蓋了幾間小木屋，只是要為當前地球生態危機盡一份社會企業責任，是E SG的先行者，2018年轉型升級秧悅美地渡假酒店，創立悅農協盟串聯在地52家有機農友，協助在地產業，為守護大地友善大地努力，現正申請G S T C(全球永續旅遊目的準則）。

對於為何要推動永續旅遊，她指出，台灣國內旅遊一年達一億四千萬旅次，衍生出垃圾處理，生態保育等問題，面臨當前氣候變遷危機，更需要推動綠色旅遊，調整旅遊慣性，是旅遊業者重要的責任。

秧悦美地度假酒店是綠色旅遊的典範是ESG先行者。圖/主辦單位提供

此次永續農業綠色旅遊研習論壇，花蓮縣長親臨開場致詞，肯定君達集團推動綠色旅遊；演講的專家學者及官員、產業界人士學有專精，包括農委會主委陳吉仲、清華大學教授黃能富、台灣碳業能源公司總經理楊佳璋、氣象大師彭啟明、工研院綠能環境研究所總監黃文輝，農委會畜產試驗所所長黃振芳，中衞發展中心前總經理蘇錦夥、君達集團董事長尹純綢、知名營養師謝宜芳，演講的內容精闢，深入淺出，現場反應熱烈，對於E S G的基本常識及綠色旅遊不只是有茅塞頓開之感，也有很大的認同度，不少與會來賓不只是在會後立刻要求加入永續農業家族，也希望未來能夠辦理更多的類似講座，一致希望2050台灣達到淨零碳排目標。