經濟部iPAS認證 朝陽科大通過率全台之冠

使用塑膠製品對現代人來說，已成為一種日常，從身上的衣物、飲食容器、各類3C產品到家庭用品等，幾乎都含有塑膠。為因應塑膠產業發展趨勢與人才需要，經濟部積極推動「iPAS塑膠材料應用工程師能力鑑定」，並由工研院及塑膠工業技術發展中心協助推廣，其中，朝陽科技大學今年考取iPAS塑膠材料應用工程師認證高達26人，通過率全台之冠，其中，勇奪第一名的楊豐駿及第二名的謝維晉都是應用化學系的學生，表現十分傑出。

朝陽科大應化系近年輔導學生報考iPAS塑膠材料應用工程師能力鑑定成績亮眼。圖/朝陽科大提供

多年投入高分子材料研究並致力輔導學子考取iPAS證照的朝陽科大應化系石燕鳳老師表示，由於iPAS塑膠材料應用工程師能力鑑定包括高分子化性與物性概論、高分子材料特性與加工概論兩門考科，涵蓋塑膠材料之原理、檢驗分析及加工實務，難度比較高，為了幫助學生考取證照，開啟塑膠材料應用工程師之路，系上已連續15年針對校內學生開設免費的技術士證照或iPAS考證輔導班，近幾年還特別邀請塑膠工業技術發展中心總經理蕭耀貴加入師資團隊，分享業界經驗及準備方向，結合綠色複合材料實驗室的專業研究資源，因此系上學生考取iPAS證照人數年年增加，成果豐碩。

在石燕鳳老師(右)的指導下，朝陽應化系學子在iPAS塑膠材料應用工程師能力鑑定的通過率高居全台第一。圖/朝陽科大提供

「iPAS具有獨特性及專業性，考取之後等於拿到工程師的資格，而且證書是由經濟部核發，對求職相當加分！」今年考取iPAS塑膠材料應用工程師的朝陽科大應化系學生陳泫曄說，企業對於iPAS認證的認同度高，因此擁有這張證照，讓他順利爭取到上市櫃塑膠大廠永光的職缺。應化系學生張峻瑋則說，iPAS認證讓他贏在起跑點，畢業前就受到新創公司鉅田的青睞，大幅提高就業競爭力。而另一名考取iPAS證照的應化系學生張智皓也表示，朝陽不但提供免費的考照輔導班，取得證照後還可以申請獎勵金，並且能得到企業優先面試聘用的機會，一舉數得。

因應產業升級轉型所需人才，朝陽應化系主任錢偉鈞(右三)致力積極培育低碳循環材料應用研究菁英，不遺餘力。圖/朝陽科大提供

「低碳並非口號，而是產業未來發展的趨勢！」朝陽科大應化系主任錢偉鈞也相當支持iPAS的理念。他表示，淨零轉型需要透過教育來奠定基礎，而塑膠材料更是循環經濟中絕對不可或缺的要角，期待朝陽應化系能培育出更多符合淨零永續之塑膠材料應用工程師，成為未來協助推動企業轉型升級的即戰力人才。