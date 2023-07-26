東海乳品搶商機進駐逢甲商圈 攜手星享道酒店拚品牌創雙贏

東海大學瞄準疫情後商機，攜手星享道酒店集團前進逢甲商圈成立全台首間乳品專櫃門市。東海實習農牧場牛乳加工廠昨（25）日，宣布與星享道酒店集團，共同成立全台首間東海乳品專櫃門市「東海牧場之星享道」，共創品牌價值、營收成長雙贏。這次也是東海牧場首次跨出校園，成立校外的專櫃門市。出席簽約儀式的貴賓為東海大學校長張國恩、星享道董事長劉敏瑛、副校長兼實習農牧場牛乳加工廠場長詹家昌、副場長張仲翹、公事處處長黃兆璽、社資會副執行長蔡家幸、西墩里里長廖家慧等人。

東海校長張國恩表示，東海牧場之星享道門市是東海跨出校園的首家門市，過去東海的鮮乳早已聞名，而透過這次的異業結合，東海將與星享道酒店一同提升品牌價值。張國恩強調，面臨少子化，大學雖多角化經營，但人才培育仍是大學最重要的價值核心與責任;此次合作不僅限於門市的建立，更是產學合作進一步結合的創新，讓東海學生在餐飲門店學習如何經營、宅配、線上銷售，甚至團購系統，落實理論與實作結合，為未來的職涯發展與規劃奠定更深厚的基礎。

東海鮮乳品質值得信賴，副校長詹家昌提到，來星享道門市者，憑東海大學學生證、教職員證、校友證將享9折優惠。圖／東海大學提供

東海實習農牧場牛乳加工廠場長詹家昌表示，東海與星享道酒店集團積極合作，星享道不僅為東海學生提供豐富的實習機會，讓學子在實際職場中學以致用，而東海也能為餐旅與飯店業者，提供優質的菁英人才，縮短為培育及尋覓適合人才時間。詹家昌強調，學生未來可以在星享道酒店旗下的餐飲業、接待中心和酒店等地實習，實際瞭解行業運作與管理策略，此也將大大提升學生未來就業競爭力。詹家昌還提到，為慶祝創始門市成立，凡憑東海大學學生證、教職員證、校友證來星享道門市消費者，將享9折優惠。

星享道酒店集團董事長劉敏瑛表示，東海鮮乳品質值得信賴，這個位在逢甲夜市的門市，不僅將吸引遊客的目光，更有機會帶來不錯的獲益。目前集團也計畫在旗下的飯店中，全面使用東海鮮乳。劉敏瑛指出，未來為了讓乳品產品有更多延伸，他們並已計畫與東海更緊密合作，商談產品客製化OEM，未來也一同打造系列產品，建立台灣第一牛乳品牌，提升品牌多元性。劉敏瑛進一步指出，星享道集團也相當重視人才培育，過去三年已與東海展開各項產業實務課程，為培育餐飲業人才盡一份心，達到企業的社會永續責任。