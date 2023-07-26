員林農工全國技能競賽喜摘銅牌 鑄造、CAD機械製圖同獲好佳績

第53屆全國技能競賽經三天激戰後公布英雄榜，員林農工應屆畢業生趙哲修與陳晉祥組隊摘下「造園景觀職類」銅牌，機一乙李宥陞與機二乙柯柏豪亦分別獲得「鑄造職類」第4名及第6名好佳績，另外，今年首次參賽的青少年組「CAD機械設計製圖職類」也由機一甲鄭予慈拿下第6名。

員林農工應屆畢業生趙哲修（圖左）、陳晉祥（右）在全國技能競賽造園景觀職類榮獲銅牌。圖／陳仁義

榮獲第53屆全國技能競賽造園景觀銅牌的員林農工應屆畢業生趙哲修、陳晉祥，對於此次能獲得銅牌好成績，他們皆異口同聲的說是「遇強則強」。去年趙哲修和學姐凃杭杏搭檔在分區賽及全國賽均得第5名，此次與同學陳晉祥組隊參賽，然而競賽位置卻與預選國手毗鄰，促使他們的比賽節奏拉快到和預選國手一樣，果然在第一天就幾乎完成2天的工作量，而且成品的細膩與準確度都大幅提升，也讓兩人終於拿下銅牌。

活潑的陳晉祥認為自己最弱的就是創意，他說，在自由創作區裡，看各組以現有的材料佈置造型，就感歎自己怎麼沒想到。而連續2年拿下全國賽決賽好成績的趙哲修頻頻說今年的手感好，且水泥砂漿比例一次就調好，磚牆的勾縫也在垂直尺寸精準量測下，沒有產生對縫或破縫情形。

在水管創意設計上，趙哲修表示「抽象畫喔，請多一些想像空間」，因為升學不同大專院校，已畢業離校的兩人即商量再回員農練習，且可一邊進行九月的國手選拔練習，一邊教導學弟妹們，做好傳承。

機一乙李宥陞（圖左）與機二乙柯柏豪（右）分獲全國技能競賽鑄造職類第4名及第6名，圖中為實習主任王弘仁。圖／陳仁義

另外，「鑄造」現在雖已不被列入國際技能競賽職類，然而參賽的李宥陞與柯柏豪仍全力以赴的練習他們最喜愛的專項。柯柏豪的成績一直都很穩定，但因自我要求高，比完二天的術科後，晚上全力衝刺學科考試題目，一直複習到凌晨1點才睡，這次雖因故只獲第6名，但心情已平復，同時也設定好明年再次參賽奪牌的目標；而獲鑄造職類第4名的李宥陞在第一天雖然做爆了3顆砂心，幸好後來的項目都能穩下心完成，他自知在鑄砂調配上經驗不足，期望自己明年能做出像師父學長柯柏豪的作品。

實習主任王弘仁表示，今年全國技能競賽主軸是「不設限無極限」，也是員林農工教學重點，從辦理國中技藝專班到參與產學攜手專班，強化技術向下紮根、與業界接軌，尤其，「指導老師們都認為不要設定選手訓練的年齡與性別，盡量參加各相關職類競賽，培養學生多元的學習與經驗才是人才培育的好方法」。