師徒傳承 大葉大學培養跨域專業力

大葉大學因應社會趨勢與產業脈動，積極推動產學合作，培養學生跨領域專長，成為新時代的尖端人才，學生在學期間就能接軌產業，打造就業競爭力，未畢業先就業。

大葉大學風力發電教育與訓練中心提供學生實作學習場域。圖／大葉大學提供

企業最愛 培育風電人才

綠色能源是全球趨勢，台灣離岸風電發展也帶來新人才需求，大葉大學與全球離岸風電龍頭開發商沃旭能源合作「大葉沃旭離岸風電學徒計畫」，培訓新時代永續人才，不限科系，所有大葉學生皆可爭取加入；完成離岸風電課程可獲得學程結業證明，入選沃旭學徒的學生不僅可進入沃旭大彰化風場有薪實習，大三、大四學費也由沃旭全額支付，表現優異者有機會直接留任。

教務長陳郁文表示，大葉大學不只是全國私校第一的綠色大學，更深耕綠能科技研發，有感於風電產業鏈對新興人才的需求，學校成立風力發電教育與訓練中心，幫助學子培養專業，學校也結合人工智慧研發基地跨領域的師資群，進行一系列研發，包含結合無人機與深度學習技術，智慧辨識風機葉片是否有瑕疵，透過AR（擴增實境）眼鏡，讓工程師遠端指導學徒維修風機，以及運用VR（虛擬實境）讓學員體驗搭船出海與風機維護相關作業，導入智慧製造，促進綠能產業升級。

大葉大學餐旅系學生獲教育部學海築夢補助，將赴澳洲實習一年。圖／大葉大學提供

澳洲實習 百萬年薪不是夢

大葉大學協助學子打造國際移動力，餐旅管理學系大三生張馥薇、周明新、鍾美淇取得澳洲Eastern Tiger餐飲的實習機會，並申請到教育部學海築夢計畫補助，學生們六月底飛往澳洲，展開為期一年的實習。

餐旅管理學系主任鄭信男指出，大葉大學從2018年開始與澳洲Eastern Tiger餐飲合作實習，今年共有張馥薇、周明新、鍾美淇三名學生取得澳洲實習的機會，並獲教育部學海築夢計畫補助。海外實習不只是幫助學生強化國際移動力，接軌全球職場，Eastern Tiger更提供優渥的實習薪資，一個月的薪水大約可以達到新台幣5萬2千元左右，學生們也能提早賺取人生的第一桶金。餐旅系目前也有多位畢業學生在澳洲Eastern Tiger留任，正職工作的年薪上看百萬，學生們未來如果選擇繼續在澳洲工作，百萬年薪不是夢。

大葉大學空設系18名學生考取建築物室內裝修工程管理乙級技術士證照。圖／大葉大學提供

證照加持 就業前景看漲

證照加持成就好業！大葉大學空間設計學系結合理論與實務，幫助學生打造就業競爭力，18位大四生考取建築物室內裝修工程管理乙級技術士證照。劉凱群老師說，這是目前室內設計領域最高階的證照，幾乎每年全國都有超過五千人報考，考試包含學科跟術科，對於專業知識和現場作業都要有一定程度了解，可以在大學畢業前就取得證照，顯見學生的專業度與實作力與職場接軌，大葉大學以師徒制培育學生學用合一的辦學成果，也受到各界肯定。