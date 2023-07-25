疫後掌握適者文化 CPC倡導數位轉型

財團法人中國生產力中心(CPC)於昨（25）日在光點台北多功能藝文廳舉辦數位轉型卓越經營服務團「御變企業 適者文化-數轉新銳鼎商聚」暨「擁抱光芒閱讀趣系列活動(三)」知識饗宴盛會。活動現場聚集百家關心疫後，如何掌握適者文化數轉乾坤，騰躍成御變企業一起共襄盛舉。

隨著全球疫情趨緩，我國也從防疫轉為與疫情共存，但面對數位、淨零、AI浪潮等國際情勢瞬息萬變，企業領導者不僅無法迴避，更必須懂得蛻變為「御變者」。CPC表示，御變者不一定是最強、最大、最快，卻是最懂得捨棄頑固，避免淘汰。其關鍵思維即是企業文化必須跟著轉型，方能引領企業展現適者之姿。

本場活動精心規劃「光點迴廊 經管散策」以氛圍營造點燃與會御變企業主變革之心；接著由東道主CPC張寶誠總經理致歡迎詞揭開序幕，接著由CPC數位轉型卓越經營服務團梁源湘團長，以「數轉致勝」及「智能趨勢」為主題引言，接續由CPC專業顧問與昕鈺實業王俊凱營運長及台灣施耐德電機工業自動化事業部詹泰一總經理等進行高峰對話，帶出CPC透過管顧能量提供企業知識數位化、經管數位化、製造效能優化、服務體驗優化、商業模式轉型、產學資源介接等數位轉型服務，帶動企業建立長線競爭力。

中國生產力中心總經理張寶誠傳授適者文化，提出數轉經營策略。圖／生產力中心提供

緊接著「擁抱光芒閱讀趣系列活動」也隆重登場。此活動為藉由CPC專業顧問導讀再搭配企業人士轉型實務分享，期待喚起企業家透過閱讀提升競爭力的意識，加強經營管理能量，以面對充滿挑戰的未來。

率先由CPC學習成長事業部陳美芬協理分享驅動數位轉型之學習性組織發展實務案例，導讀新書《適者文化》；接著則由CPC顧問暢談一步一腳印，企業數位轉型推薦執行診斷，並與以「小黑豆保險絲」在全球締造產能第一傳奇的功得電子邱柏碩副總經理分享4D數位轉型之寶貴經驗，精彩內容獲得現場企業學員讚聲與掌聲不絕於耳。

透過本場知識饗宴搭起CPC與新銳鼎商企業更緊密的合作交流橋梁，齊心為台灣的經濟前景共同努力，攜手推動整體產業的進步與永續發展。