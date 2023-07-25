中原大學校友謝炎盛 獲頒工學名譽博士實至名歸

中原大學於今(25)日頒授工學名譽博士學位予普瑜投資股份有限公司董事長謝炎盛，以表彰其對國家社會及國際之貢獻。謝炎盛為中原大學工業工程學系校友，也是多家上市公司董事以及國際扶輪社前總監，長年以實際行動參與國際弱勢關懷，推動多項重大服務計畫，身體力行「全人教育」理念，既是國家之光也是中原榮耀!

李英明校長:謝炎盛堪稱國家之光、中原大學榮耀

中原大學校長李英明(左)親自頒發學位證書予名譽博士謝炎盛(右)。

中原大學校長李英明親自頒發學位證書予謝炎盛，並致頌詞肯定其貫徹實踐中原大學「篤信力行」校訓，體認「信、望、愛」對人生的重要性，本著「取之於社會，用之於社會」精神，積極參與社會公益、注重人才培育，以行動落實了中原大學教育理念第一條：「我們尊重自然與人性的尊嚴，尋求天人物我間的和諧，以智慧慎用科技與人文的專業知識，造福人群」值得推崇。

謝炎盛特別感謝妻子與家人的認同與支持，讓他能夠持續關懷學生和教育事業。

謝炎盛於1989年加入台北城中扶輪社，熱心參與贊助弱勢關懷公益活動，2013年榮獲「國際扶輪超我服務獎」，行善足跡遍及世界各地，包含菲律賓貧民區開鑿飲用水井、泰北捐獻學童腳踏車、蒙古捐電腦、斯里蘭卡捐贈醫療病房、印尼兔唇計劃、印度施放小兒麻痺疫苗、國內捐贈復康巴士、莫拉克八八風災的救濟及災後重建、南亞海嘯的救助、日本三一一大地震的救災重建及捐贈，以及贊助扶輪和平中心獎學金等，近兩年烏俄戰爭爆發以及土耳其大地震，謝炎盛更是搶在第一時間給予人道關懷與支援，以「超我服務，行善天下」精神造福人群。

中原大學頒授謝炎盛工學名譽博士榮銜，左起李英明、張光正、謝炎盛賢伉儷、楊錦洲欣喜合影。

張光正董事長:謝炎盛回饋母校、造福學弟妹，擁校友表率令譽

中原大學董事長張光正表示，謝炎盛對於母校重大軟硬體建設的捐助總是義不容辭，慷慨解囊，30年來捐款多達50筆、總金額超過4千萬元，近期更捐款2千萬元支持中原推動網路升級、建構雲端系統、發展雲端教學等數位資訊平台建構，造福學子良多。電資學院院長張政元致推薦詞指出，謝炎盛擁有澳洲南昆士蘭大學企業管理碩士學位，先後擔任恆業電子董事長、育富電子獨立董事、維生醫學文教基金會董事、普瑜投資董事長、欣興電子董事、佳醫健康事業董事以及國際扶輪3482地區前總監，2004年榮獲中原大學「傑出校友」表揚。

中原大學校友謝炎盛率領扶輪社友到印度施放小兒麻痺疫苗，並對患者予以慰問和關懷。

此次榮獲母校頒授工學名譽博士學位榮銜，謝炎盛表示，這對他來說是十分珍貴的殊榮，回憶1968年進入中原工業系就讀，當時工業工程在台灣還是一門很新鮮的學問，感謝師長的耐心教導，以及許多中原學長在職場上的提攜，使他能夠在熱愛的領域中有所發揮與貢獻，「如果我有所成就，都是因為實踐了中原『篤信力行』的校訓」謝炎盛如是說。

謝炎盛對教育事業和學生的未來充滿熱情和關懷，自1994年起即在中原大學設立「謝炎盛清寒助學金」及「謝炎盛領導服務獎學金」，長達30年無間斷，不僅嘉惠弱勢學子也鼓勵學弟妹參與領導與服務活動，謝炎盛強調：「我深信教育的力量可以為國家帶來積極的變革，為社會帶來繁榮與進步。」

謝炎盛與校內師長合影，左起楊敏生、李英明、謝炎盛、皮世明、張政元。

而促成謝炎盛與母校連結的關鍵人物是當年的系主任楊錦洲，楊錦洲也獲邀擔任致詞貴賓並指出，謝炎盛所創辦的恆業電子公司每年都會提供中原學生實習機會，其個人除了捐助獎助金，更攜手傑出系友捐款數百萬設立「躍馬中原創投基金」協助中原人創業，主要原因就是謝炎盛很認同中原大學「全人教育」的實踐與成就。

為迎接全球數位化學習時代，接軌國際數位教育，中原大學積極提升數位教育環境，創建整合虛實雙軌的國際數位學習教育生態，打造全球數位學習及華語學習基地，謝炎盛未來也將參與此項計畫，和母校攜手同行，共同努力讓世界變得更美好。