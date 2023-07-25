東吳EMBA籌組「隱形內閣」 打造-隱形冠軍

東吳大學EMBA高階經營碩士在職專班將自2023年7月起啟動「21世紀國富論」系列論壇。劉宗哲主任說明，這個論壇的發起有以下三個目的，一是由「隱形內閣」打造「隱形冠軍」。EMBA高階經營碩士在職專班有多位重量級講師，包括前行政院長毛治國、清華大學執行副校長簡禎富、台灣金融研訓院董事長吳中書、前中央銀行副總裁許嘉棟、人工智能股份有限公司董事長張榮貴、以及東吳大學副校長詹乾隆、政治系教授劉必榮等多位校內老師。另外EMBA還與「財團法人孫運璿學術基金會」合作，開設「孫運璿講堂」，授課教師包括數位發展部數位產業署署長呂正華、經濟部技術處處長邱求慧、財政部財政資訊中心主任張文熙、清華大學科技管理研究所講座教授洪世章、中原大學講座教授施顏祥（經濟部前部長）、臺銀證券董事長許慈美(財政部賦稅署前署長)。EMBA精選課程「數位轉型管理講堂」也邀請知識力科技執行長曲建仲、台灣大學智慧生活科技整合與創新研究中心策略長賴宏誌、永豐金控數位科技處副總經理嚴國瑞、新呈工業總經理陳泳睿、亞璿資訊公司總經理沈季軒、數位發展部數位產業署副署長胡貝蒂來分享實務經驗。集結高質量產官學師資，籌組「隱形內閣」，將規劃一系列高質量知識分享，由數位轉型、永續發展、經營管理面向，建立系統性論述。

二是由虛實整合，接續中小企業轉型陪跑。劉宗哲主任指出，東吳大學EMBA主要成員為台灣中小企業經營者與中高階主管，他們是台灣的隱形冠軍，有些更在全世界供應鏈上扮演關鍵角色，成為推動台灣經濟成長的主要動力。然而近年數位科技與經營環境的劇烈變化，讓這群隱形冠軍也遭遇創新轉型壓力。如何創造價值、如何與全球夥伴合作、如何持續獲利，成為台灣中小企業能否再創成長佳績關鍵。藉由「21世紀國富論」的推動，我們希望EMBA不只是二年實體課程學習，更是持續「轉型陪跑」過程。

三是由永續經營，激盪EMBA成長交流。劉宗哲主任指出，東吳大學EMBA服務與成長協會原已有多元活動，讓畢業學長姐可以持續交流互動，而「21世紀國富論」的知識分享，更能由彈性數位內容服務畢業校友，激勵學習成長。

預計「21世紀國富論」將自2023年7月起以每個月25日定期上架的方式，鼓勵EMBA在學與畢業校友養成定期充電的好習慣，同時也將把重要論述發布平面與電子媒體，為台灣在21世紀的創新成長與永續經營貢獻心力。

劉宗哲主任並宣布，

東吳大學EMBA在113學年度的招生說明會已確定舉辦三場： 11月4日(六)由東吳大學政治學系教授劉必榮主談「創新、全球擴張與談判謀略」， 11月18日(六)由商周CEO學院課程教練李河泉主談「影響未來五年的人才管理思維」， 12月6日(三)由東吳大學EMBA副教授歐素華主談「數位轉型與商業模式創新」， 歡迎大家踴躍報名參加。

東吳大學EMBA招生說明會連結 https://www.accupass.com/go/SCUEMBA113

【21世紀國富論】官網影音連結：https://www.emba.scu.edu.tw/youtube