桃竹苗分署月月開新班 助壯世代投入旅宿業

「銀」接職場第二春

因應疫後旅遊潮餐飲、住宿需求激增，勞動力發展署桃竹苗分署自8月28日至11月21日期間，月月開辦「房務員訓練」專班職訓課程，並聘請大學專業講師及知名連鎖飯店經理人擔任課程師資，從基礎知識延伸到專業化的實戰練習，並輔導考取專業技術士證及媒合就業；目前受理報名中的「房務人員培訓專班-桃園」1、2期及「客房服務人員培訓班」三個班次，自即日起報名至112年8月28日截止，歡迎15歲(含)以上，具備工作意願的失待業民眾踴躍至「台灣就業通」職前訓練網報名參訓。

57歲的范英嬌，原本在貨櫃運輸業擔任秘書，工作穩定順遂，然而疫情攪局導致公司結束營業，讓她35年多的穩定職涯提前終結，中年失業的她，被迫重新思考職涯方向；原本就懷抱開設民宿夢想的她，決定轉向旅宿業重新投入就業，在看到桃竹苗分署的「民宿經營管理實務班」有旅館客房服務、西點輕食飲調製作、吧檯器具清潔維護等豐富完整的實務課程，還搭配輔導考照，於是她決定報名參訓，希望藉此磨練技能，實現夢想；參訓初期，范英嬌因為不熟悉而感到吃力，靠著訓練師的悉心指導及同學的鼓勵，她日日勤加練習，終於掌握訣竅，動作也越來越熟練，憑藉高度的自我要求和堅定的決心，終於順利考取「旅館客房服務丙級技術士證照」。

范英嬌在結訓後，為了強化實務經驗，決定從旅宿業基層開始歷練；她積極準備尋找就業機會，並在結訓後不到一個月，即收到了香格里拉台北遠東國際大飯店的面試通知，原本飯店以兼職人員方式聘用，但范英嬌充分運用職訓所學到的專業技能，在工作期間展現積極熱忱的態度和優秀的工作能力，不久就被轉為正式員工，目前在飯店擔任房務服務人員的她，負責處理國內房客和外籍旅客的房務需求，並提供緊急或特殊事項等協助。

桃竹苗分署長林淑媛表示，為協助缺工產業並鼓勵失業者參加缺工工作職業訓練，桃竹苗分署積極推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，協助疫後缺工的產業補充人力，歡迎二度就業的婦女、中高齡及失待業的朋友們報名參訓，此外分署也會在結訓前邀請旅宿業廠商入班徵才，協助學員順利銜接就業；重要的是，參加職訓課程完全免費，只要符合訓練規定並完成結訓者，還發給參訓獎勵金5,000元，歡迎失待業民眾趕緊相揪來報名。

她更進一步說明，「疫後改善缺工擴大就業方案」結合跨部會資源分別從勞工端及雇主端給予協助，積極改善產業缺工問題。勞工端部分，針對符合一定薪資要求的「專案職缺」，發展署擴大專案就業獎勵，經推介就業的失業勞工每人每月最高發給就業獎勵金1.3萬元，鼓勵失業勞工投入缺工行業。此外，發展署同時針對雇主端提供訓練資源，協助事業單位培訓所需人力，只要經產業主管機關與勞動部會商後提出職業訓練需求，將以參訓獎勵金及先僱後訓方式，培訓缺工產業所需人力。

「房務人員培訓專班-桃園」1、2期及「客房服務人員培訓班」三個班次，課程報名自即日起至112年8月28日截止，歡迎15歲(含)以上，具備工作意願且工作技能不足的失待業民眾踴躍報名參訓，相關職業訓練資訊可至桃竹苗分署官網(https://thmr.wda.gov.tw/業務專區/職業訓練)或台灣就業通職前訓練網(https://www.taiwanjobs.gov.tw/找課程)查詢報名，另可電洽(03)485-5368分機1602～1641。