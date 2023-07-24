師徒傳承 產學合作 大葉大學培育企業最愛人才

大葉領航，圓夢未來！大葉大學秉持德國師徒制精神辦學，透過「師徒傳承」與「產學合作」，老師引領學生在實作學習裡發掘潛能，打造跨領域能力與就業競爭力，接軌全球就業市場。

大葉大學多媒體學程蔡芳玟的「佔有」。圖／大葉大學提供

師生榮譽獎不完

近年大葉大學師生參與各項競賽屢創佳績，110學年度就有將近五百位學生參與競賽獲獎，占在學學生比例約7.35％，不僅在全國各大學排名第五，更是全國私校第一。

英語學系越南學生陳文達挑戰越南澳洲國際學校舉辦的「聯合國永續發展目標計畫－世界改變者國際競賽」，針對聯合國永續發展目標SDGs，提出自己的想法，並分享他寒假回越南時，邀集高中生募款買牛奶、麵包給胡志明市流浪漢的經驗，獲評審肯定，榮獲冠軍。多媒體數位內容學士學位學程挑戰日本大阪總合設計學院主辦的「第三屆台日學生漫畫插畫大賽」，學生的創意與技術深受評審肯定，大二生蔡芳玟以「佔有」勇奪插畫組金獎獎項「最優秀獎」。

烘焙暨飲料調製學士學位學程參加2022荷蘭國際餐飲挑戰賽，管世安同學以「同甘共苦」榮獲精緻甜點展示金牌，紀東豫同學以「傑克與魔豆」榮獲藝術麵包展示銀牌。觀光旅遊學系大二生劉敬彥、林誠暐、張盛豐以泰國旅客為對象，設計了五天四夜的蜜月之旅「愛在東亞」，勇奪交通部觀光局指導、中華民國遊程規劃設計協會主辦的「2023年第十二屆觀光精英盃全國遊程設計競賽」來台旅遊組第一名。

大葉大學與宏新科共同開發水果採摘機器人。圖／大葉大學提供

電機工程學系教授黃登淵、資訊管理學系教授陳郁文與宏新科自動控制有限公司合作，開發水果採摘機器人，透過智慧農業解決農村勞動不足與高齡化的問題，榮獲第22屆馬來西亞MTE國際發明展銀牌。醫學工程學系助理教授歐信良指導學生研究薄膜與鍍膜技術及應用，相關成果參加「功能性材料研討會暨國科會專題研究計畫成果發表會」，榮獲海報論文口頭競賽一個銀牌獎、二個佳作。

原味千尋與大葉大學育成中心吳建一主任(前排右)產學合作，開發多樣化的乳酪商品。圖／大葉大學提供

大葉生技 產業基地

大葉大學與產業緊密結合，不只為企業培育好人才，更積極落實大學社會責任，邁向地方共榮與永續發展。因應產業需求，學校建置鍍膜、美粧品與醫美特色、製茶技術、高齡長照與智慧輔具、人工智慧、輕量化電動載具、保健食品七大研發基地，學生在學期間就能接軌產業，強化就業競爭力，同時讓學校研發能量成為企業後盾。

藥用植物與食品保健學系蔡仁傑副教授帶領學生與聖泉華生技產學合作，以當地的台灣米為原料，開發多款保養品，讓白米不只是大家日常生活習慣的食物，更是具備台灣特色的優質精品，提升農產品價值。創新育成中心吳建一主任實驗室團隊協助原味千尋國際食品有限公司開發乳酪製程及技術，運用台灣生乳就能做成乳酪，不再依賴進口原料，並且可以結合台灣農特產元素，發展為多元商品，學生表現更是獲得肯定，預約學生成為未來員工。

永續大葉 創生未來

大葉大學因應聯合國永續發展指標SDGs，協助產業發展低碳與循環經濟，獲評英國泰晤士高等教育特刊2023年「世界大學影響力排名」台灣第46名，其中，SDGs1「終結貧窮」、SDGs2「消除飢餓」、SDGs6「淨水及衛生」、SDGs12「責任消費及生產」、SDGs13「氣候行動」、SDGs14「保育海洋生態」、SDGs15「保育陸域生態」這7項指標都入榜401-600名，顯見大葉大學永續綠色大學的辦學成果已受到國際肯定。

大葉大學工學院李清華院長(中)帶領學生研發廢車用鋰電池回收。圖／大葉大學提供

因應綠能趨勢發展的電動車越來越普及，車用廢電池成為新興廢棄物，工學院李清華院長指導環境工程學系學生研發廢車用鋰電池的回收技術，相關成果連續兩年在韓國WiC世界創新發明大賽勇奪金牌，綠色經濟、友善環境的信念，與SDGs12「責任消費及生產」、SDGs13「氣候行動」相呼應。消防安全學士學位學程深耕防災教育，周中祺副教授連續四年獲文資局獎助，推動大手攜小手古蹟防災樂學趣計畫，透過寓教於樂的體驗活動，帶領小朋學習文化資產保存、防災及永續觀念，另一方面舉辦工作坊，幫助老師提升教學力，落實科學普及。