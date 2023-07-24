炎炎夏日 一起探索旅宿產業的魅力「暑期旅宿業體驗！徵的就是你！」

開播啦「暑期旅宿業體驗！徵的就是你！」隨著直播風潮的熱烈，現在的青年世代都愛透過新媒體取得資訊，從知識到娛樂、購物生活的大小事都透過直播來獲取。教育部青年發展署及交通部觀光局看見這股新媒體潮流，將旅宿業職場體驗獎勵方案以直播的方式向全國的青年傳達，讓更多學生有機會了解旅宿業職場體驗計畫。

本次直播將在7月26日星期三晚上八點正式開播，透過直播的即時互動方式，將邀請到目前正在北投加賀屋、台南趣桃漫旅還有金普頓大安體驗的學生，上節目來分享他們的真實經驗。參與體驗的學生將從一線面對旅客的服務工作，到學習旅宿業的營運技巧，打造出職場體驗的多元視角。期望透過分享的方式，引導青年學子了解自我特質及適才適所的重要性，並期待引發他們對未來職涯規劃的動力及想法。在活動中，觀眾不僅可以聆聽到實際的工作經驗分享，活動還有留言互動抽禮券的環節！好聽好玩又有好禮可以抽！千萬不要錯過我們的快閃直播！

所有有意願了解旅宿業，或是對於職場體驗有興趣的學生，可至「教育部青年署職場體驗網」（https://www.facebook.com/rich.gov）一同參與這次的直播活動。期待在暑假期間，我們能一起探索旅宿業的魅力，透過實際的職場體驗，為未來的人生路打下堅實的基礎！