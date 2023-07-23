育達科大舉辦 2023山城盃創意機器人大賽

「2023山城盃創意機器人大賽」因為疫情於2010年、2011年停辦之後，已於2022年復辦，今年已是復辦的第二年，7月23日(日)於育達科技大學學生活動中心再次熱鬧展開，來自全縣各級學校的創意機器人設計好手及玩家，共有61支隊伍、約250名師生同場競技，除各式互動展示攤位，現場還安排機器人創意專題競賽系列活動。

「2023山城盃創意機器人大賽」共有61支隊伍、約250名師生同場競技。圖／育達科大提供

苗栗縣副縣長鄧桂菊、育達科大副校長王榮祖、君毅高級中學校長林慶旺、睿揚創新科技公司總經理張乾益、玄通系統工程股份有限公司管理部部長廖文祿等人，應邀出席前來觀賽並為選手們加油，感受屬於機器人的AI熱潮。

由苗栗縣政府指導，育達科技大學、君毅高級中學主辦及台灣玉山機器人協會承辦與玄通系統工程股份有限公司贊助的「2023山城盃創意機器人大賽」共計61支隊伍參加，本次活動有刺激的、有趣的自造創意機器人比賽，也有跨領域機器人成果競賽，，比賽類別分為國小組、國中組、高中職組、大專院校組，同場競技挑戰機器人創意賽、任務賽、相撲賽及3對3機器人鬥牛賽，其中創意賽及任務賽之優勝晉級隊伍將代表苗栗縣晉級全國賽，挑戰「國際奧林匹亞機器人競賽」。

苗栗縣副縣長鄧桂菊出席「2023山城盃創意機器人大賽」並致詞。圖／育達科大提供

苗栗縣副縣長鄧桂菊致詞表示，縣長鍾東錦很重視教育，上任第一件事就到新加坡考察雙語教育，今天特別表代表鍾縣長感謝育達科大、君毅中學大手牽小手共同來舉辦「2023山城盃創意機器人大賽」，及贊助比賽經費的產學合作企業睿揚創新科技公司與玄通系統工程股份有限公司，共同為AI智慧機器人教育向下紮根。創意機器人大賽是培育學生科技機械的應用與提升學生科學能力，來激發學童對科技的理解與想像，屬於國際級機器人大賽，優勝晉級隊伍將代表苗栗縣晉級全國賽，挑戰「國際奧林匹亞機器人競賽」。

育達科大副校長王榮祖致詞指出，育達科大與君毅中學及台灣玉山機器人協會在苗栗辦理各級學校創意機器人選拔賽，讓小朋友們實際了解最近很火熱的AI人工智慧、工業4.0、智慧製造及未來工廠等智慧科技的基本原理操作，由國小就奠定對於人工智慧學習的興趣，將來可以發展以人工智慧為主的學習生涯，這也是育達攜手業界在推動的AI教育人才培育，同時也持續打造學校為苗栗地區智慧科技應用服務人才的培育基地。

育達科大副校長王榮祖(左二)頒發「2023山城盃創意機器人大賽」贊助企業感謝狀。圖／育達科大提供

本次賽事為國內選拔賽的賽前賽，因此競賽項目均依國際奧林匹克機器人委員會公布的今年度大賽題目為準，從零件、材料到機器人尺寸，都有限定規格，選手們在嚴格規定下組裝機器人，且不得用無線通訊或遙控器控制，讓自主的機器人，完成比賽要求的動作。機器人好手們齊聚在學生活動中心內，專注修正程式、機器人，盼奪得佳績。