全國技能競賽 萬能科大蟬聯私立科大四連霸

萬能科技大學極光國際競賽培訓中心的菁英選手，在今年的「第53屆全國賽暨第2屆亞洲技能競賽及第47屆國際技能競賽國手選拔賽」中取得佳績，江佩萱同學榮獲麵包製作金牌、陳羿舜同學榮獲飛機修護第4名、簡義昌與陳美芳同學榮獲餐飲服務佳作，共獲得4個獎項；在國手選拔賽中，漆作裝潢李俊誠、美髮謝翔宇、麵包製作吳梓瑄與江佩萱等4位同學亦入圍國手賽選手，總計萬能科技大學在第53屆全國技能競賽分區賽與全國賽中，總計獲得3金3銀2銅，共23獎項的佳績，總獎牌數連續四年蟬聯全國私立大專校院之冠。萬能科大在過去的2017至2023年間，在全國技能競賽中共獲得了91個獎項，歷年的成績不僅凸顯了萬能科大重視技能的教育與訓練的卓越成果，也展現了萬能科大成為技職教育的典範大學。

萬能科大作為一所獲得勞動部認證的應用型科技大學，積極推動學生取得職場專業證照並參與各項技能競賽。該校設置全國最多的34項職類術科和52間國家級技能檢定考場，學生透過實作技能訓練並獲得順利考取專業證照的輔導。萬能科大聘請業界技術精湛的大師，全力培訓國際技能競賽的選手，使學生能夠在競賽中展現才華。

尤其是本次與桃竹苗分署共同培訓的「麵包製作」金牌得主與入圍國手賽選手的江佩萱同學，她出生時右手手指沾黏在一起，歷經多次手術與復健才勉強恢復。她從小喜愛裁縫與烘焙，就讀中壢家商時受到老師鼓勵，曾參加身障賽基礎女裝組獲得佳作，感受到參加比賽可以持續提升自我，還能累積經驗精進專業技術，去年勇奪第17屆全國身心障礙者技能競賽蛋糕裝飾類金牌，今年甫榮獲總統教育獎「奮發向上獎」，現又再接再厲，挑戰「麵包製作」職類，在今年第53屆全國技能競賽賽事中，一路過關斬將，最終成功地贏得金牌。

桃竹苗分署長林淑媛(右2)與萬能科大共同培訓「麵包製作」金牌得主選手江佩萱及指導老師。圖/主辦單位提供

萬能科大校長莊暢指出，該校六年來一直獲得教育部肯定，被評為高等教育深耕重點大學，還榮獲勞動部認證為技藝超群的應用型科技大學，這突顯了學校在技能培訓方面的卓越成果。莊暢校長也非常重視學生參與各項技能競賽，其認為學生參與技能競賽不僅能夠讓學生應用他們在學校學到的知識和技能，還能夠提供寶貴的實踐和競爭經驗。透過參與技能競賽，學生可以與來自其他學校的優秀學生交流，擴大他們的專業知識和視野，同時也可以通過與其他參賽者的切磋競爭不斷提升自己的技能水平。

江珮萱作品展示。圖/主辦單位提供

「世界上沒有最好的學校，只有最適合的學校」，莊暢校長認為每個學生都具有獨特的特點和需求，因此選擇最適合自己的學校非常重要。為了提供優質的教育環境，萬能科大提供專業的特色教室和先進的設備，確保學生能夠在最佳的學習環境中進行學習。同時，聘請金牌名師為學生提供穩定而優質的專業技術教學，確保學生接受到高水平的教育。

麵包製作金牌得主選手江佩萱與作品合影。圖/主辦單位提供

校方表示，萬能科大也非常關注學生的經濟情況，積極提供全額獎助學金和生活費補助，以支持那些追求夢想的學生。這種經濟支持措施能夠幫助學生專注於學業和發展，減輕他們的經濟壓力。萬能科大學通過提供專業的特色教室、先進的設備、優質的教學以及經濟支持和培訓團隊的幫助，確保學生能夠在最適合的學校環境中追求夢想。這些努力都是為了提供學生更好的職業發展機會和競爭力，使他們能夠在職場中取得成功。