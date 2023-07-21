大葉大學「SDGs校園講堂」計畫獲頒台灣永續行動獎

亞太永續博覽會今(21日)下午舉辦台灣永續行動獎頒獎典禮，大葉大學積極推動永續發展，鏈結聯合國永續發展指標SDGs，打造校園成為實踐場域，在校園講堂就能學習綠色知識，這項促進社會共融的「SDGs校園講堂」計畫，榮獲台灣永續能源研究基金會「2023第三屆TSAA台灣永續行動獎」SDG4「教育品質」銅級。

亞太永續博覽會今(21日)下午舉辦台灣永續行動獎頒獎典禮(後排右一為大葉大學黃俊杰校發長) 。圖／大葉大學提供

校發長黃俊杰表示，全球暖化問題日益嚴重，水資源與各項能源也面臨短缺，永續課題更顯重要，大葉大學獲評為全國私校第一的綠色大學，不只是擁有得天獨厚的綠色校園，更努力透過教育的影響力推動永續發展，因此學校以SDGs的17項指標為方針，將永續目標實體化，規劃在校內建置五大校園講堂，分別是：水資源循環利用系統、森林碳匯、日照樂活、潔淨能源（氫能車）、有機友善栽植，學生不用進教室也能在校園場域學習，並成為永續導覽員，將永續知識推廣給更多人。「SDGs校園講堂」計畫在「2023第三屆TSAA台灣永續行動獎」評比中，榮獲SDG4「教育品質」銅級的榮耀，這是對大葉大學深耕永續發展、實踐永續行動的肯定。

校發長黃俊杰指出，大葉提出的永續行動方案，透過五大校園講堂的課程、講座、研討會、展覽、工作坊等各式活動，提供學生與專家學者和週遭社區、產業人士共同學習永續與交流的機會，引領學員思辨世界趨勢及環境挑戰，深化對永續議題的認識。校園講堂更是學生實踐與參與永續的平台，例如水資源管理、植樹造林、碳盤查森林碳匯等活動，學生們可以實際體驗永續行動的效果，並將這些經驗運用到自己的日常生活中。學校也透過校園講堂的影響力，更廣泛的向社區宣傳永續理念，定期舉辦公開校園觀摩，邀請社區居民甚至跨縣市民衆參與，分享學校永續領域的實踐和成果，促進社區共同發展，讓校園講堂成為高等教育推動永續發展的典範，展現世界級綠色大學的社會影響力。

校發長黃俊杰進一步說，大葉大學更是產業的後盾，「鍍膜研發基地」集結電機工程學系、醫學工程學系師生跨領域研發能量，老師帶領學生投入太陽能、電池儲能、風力發電等潔淨能源研究，透過技術研發提升發電效率，減少能源耗損。另一方面，因應淨零碳排趨勢，環境工程學系成立了產業淨零碳排輔導團，協助中小企業進行碳盤查，進而導入綠能技術來減碳，也歡迎有需要的企業與學校聯絡。