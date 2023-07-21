亞東科大與印尼台灣工商聯誼總會攜手培育人才 開啟產學合作新紀元

亞東科技大學於7月18日與印尼台灣工商聯誼總會舉行了一場引人矚目的產學合作暨人才培育備忘錄簽署儀式。雙方由亞東科技大學黃茂全校長和印尼台灣工商聯誼總會王昇彬總會長代表簽署，並有僑務委員會參事張淑燕、印尼台灣工商聯誼總會曾裕華輔導總會長、柯百觀前秘書長、郭東義秘書長、印總對外事務委員會曾遠喆主任委員、張雲喬副主任委員、對內事務委員會許勝傑主任委員、秘書處林昱岑主任以及亞東科技大學一、二級主管共23位人員出席。這場儀式的舉辦旨在共同促進產學合作以及培訓人才，並為兩方的企業和學生提供更多的產業機會和發展舞台。

通訊系前瞻多媒體科技實驗室參訪。圖／亞東科大提供

亞東科技大學一直以來致力於推動國際化的產學合作，努力提供學生多元學習的機會，並整合電通、工程、醫護暨管理三大學院的學術資源，以解決產業面臨的挑戰。為此，亞東科技大學開設了相關學程，使學生能夠通過跨領域學習來提升專業知識和職場競爭力。在112學年度，亞東科技大學將推出「二年制副學士學位海外青年技術訓練班」和「四年制產學合作學士海外青年技術訓練班」，涵蓋5G通訊技術應用、電動機械、長期照護、智慧工廠製造與管理、智慧電子製造以及高速智慧聯網等六個專業領域。

亞東科技大學圖書館館藏巨幅畫冊參訪。圖／亞東科大提供

亞東科技大學不僅在教學、研究、輔導和服務方面積極提升，對內與遠東集團旗下的企業，包括遠傳電信、亞洲水泥、遠東新世紀和亞東醫院等進行產學合作，以提高產業整體效能。對外與印尼台灣工商聯誼總會的備忘錄簽署將為雙方帶來更多的教學、產學和實習機會，共同推動雙方的發展。

亞東科技大學時尚機能紡織中心參訪。圖／亞東科大提供

這次儀式的舉行為亞東科技大學和印尼台灣工商聯誼總會之間的合作奠定了基礎，並為雙方之間的產學交流和人才培育提供了更多機會。這將有助於打破區域界線，加強雙方在各自領域的專業能力，並開啟產學合作的新紀元。