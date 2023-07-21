新北少年培力園至醒吾科大 用愛心體驗麵包製作

新北市社會局委託社團法人更生少年關懷協會辦理的新北市少年培力園，今(21)日培力園少年至醒吾科技大學餐旅管理系參訪及體驗親手製作地瓜麵包，透過這樣的活動有助於激發少年們的興趣和潛能。

培力園少年們對於能親手製作麵包都感到又開心又興奮，期待自己做出來的成品都是最好看的。圖／業者提供

新北市培力園是一個為青少年提供服務的地方，目的是讓青少年感受到社會的關懷，同時也為他們提供一個可以溝通和分享問題的平台。鼓勵青少年發展多方面的興趣和技能，同時培養他們的團隊合作和領導能力。

看到自己親手製作麵包，大家都覺得很開心，希望下次還有機會參加這樣的活動。圖／業者提供

醒吾科大主任許燕斌希望利用這次參訪及體驗親手製作地瓜麵包的過程來增加少年們更多的學習機會和實踐經驗，幫助他們培養技能、增強自信心，從瞭解烘焙技巧中還能了解自己未來發展潛力，將來在社會中能增加自我價值。

參與此次活動的林子瑄就讀餐飲服務科，因為知道自己對於烘焙這部份有很大的興趣，很感謝培力園及醒吾科大能提供這次的活動，希望自己可以從中學習到更多的經驗。

朱瑜婕也表示，會參與培力園的活動是因為在網路上看到的這次的活動是製作麵包就決定參加。來醒吾科大後才知道這有這麼多的專業教室加上老師細心的教導如何製作麵包，第一次製作麵包及看到自己的作品時，真的很有成就感。

醒吾科技大學觀光餐旅學院設有觀光休閒系、餐旅管理系、旅運管理及應用英語系，師資擁有豐富多元的教學實務經驗，並積極輔導學生技能訓練及人格教育養成，成就畢業即就業之無縫實務接軌的學習。