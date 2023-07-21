博弘雲端連三年榮獲HR Asia 亞洲最佳企業雇主獎

重視人才培育鼓勵平衡生活 領航產業實踐企業永續經營

亞洲區人力資源權威刊物《HR Asia》舉辦的2023年「亞洲最佳企業雇主獎 」，博弘雲端自360多家參選企業中脫穎而出，更連續三年獲獎，在評鑑中的核心指標「企業核心文化」、「員工自我意識」、「團隊溝通協作」與「企業數位化」，各項分數皆高於產業平均值。其中「企業核心文化」、「員工自我意識」與「企業數位化」部分更高於產業平均分數20%以上，顯示公司與員工互動的正向回饋，以及員工對於博弘核心精神與服務的肯定與認同。

博弘雲端科技執行長何冠生表示：「在全球市場快速變化及面對各項挑戰中，我們仍堅持自創立以來即以『透明、誠信』為經營理念，我們非常重視每一位員工，並積極與同仁經營有意義的夥伴關係，很榮幸連續三年獲得HR Asia的肯定，非常感謝每位同仁的用心與努力。」博弘未來也將持續重視員工身心健康、職場多元平等，並針對ESG積極展開行動。

博弘雲端科技連續三年榮獲HR Asia Award殊榮，左為博弘雲端 管理中心處長何書慧代表博弘雲端授獎「亞洲最佳企業雇主獎」。圖/業者提供

重視人才深耕培育 積極培養海內外雲端人才

「人才是公司最重要的資本」，博弘雲端相當重視海內外的人才培育，公司內部提供多元的職務輪調機會，讓每位同仁能夠於不同平台發揮不同的長才；並傾聽同仁對學習的需求與渴望，提供多元線上課程供同仁自由選修外，更積極安排趨勢系列講座與原廠技術訓練，提供各大培訓以及海外研討會等機會，並鼓勵同仁考取相關證照積極培育人才，為雲端產業盡一份心力。

關心同仁身心健康，打造Work life balance職場，共同經營有意義的夥伴關係。圖/業者提供

關心同仁身心健康 打造Work life balance職場

除關注員工自身與公司成長外，公司亦重視家庭關係與生活平衡，為照顧員工身心健康，公司提供免費按摩以及各項運動社團如瑜珈社、籃球社和慢跑社，更鼓勵員工參與各大賽事如馬拉松和單車比賽，此外，休假制度更優於現有勞基法，透過家庭日讓同仁有時間與家庭相處，更透過 Meaningful Day可培養多元興趣或投身於公益活動，期望同仁除樂於工作外，更能掌握生活節奏的平衡，並以身為Nextlinker為榮。

博弘雲端感謝每一位同仁與夥伴共同成就最有意義的成果， 左起為台灣谷歌事業處資深處長曾俊超、行銷處資深經理陳詠詩、博弘台灣事業中心兼東南亞事業中心副總經理陳浩雯、管理中心處長何書慧以及宏庭台灣事業中心黃士培。圖/業者提供

產業ESG領航者 助客戶用雲減碳達永續經營

公司對同仁的肯定以及同仁對公司的認同，正向積極帶動公司對內對外的表現成長，博弘雲端總經理何冠生表示：「看好後疫情時代帶動產業數位轉型和企業上雲的需求，我們除積極深耕與厚植資安、人工智慧（AI）與大數據等多元領域，更重視ESG企業社會責任的實踐，協助客戶用雲減碳，達到永續經營、綠色經濟，並期望日後能為企業帶來全新與完善的服務體驗，挹注新動能、創新商業模式，更加速雲端趨勢的全面運作。」