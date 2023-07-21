東海教育部計畫量名列全臺大學第五 教師教學能量強勁、學生留學常春藤名校破雙位數

112年度教育部教學實踐研究計畫審核結果出爐，東海大學以高達32件通過計畫量，獲全國不分公私立大學第五（不含科技大學），中南部私立大學第一，展現出卓越與優質的教學能量。

教育部教學實踐研究計畫專案辦公室 (13)日公布審核結果，東海大學在全國超過150間參與合作學校中，以高達32件通過計畫數目，獲全國不分公私立大學第五、中南部私校第一，展現厚實的教學能量。東海大學表示，近年來東海在培育學子升學也有佳績，2023學生前進哈佛、哥大、賓大等世界百大名校人數創新高，建築系超過10位畢業生錄取哈佛、哥倫比亞大學、美國賓州大學、英國倫敦大學等知名大學。

東海校長張國恩表示，教育部教學實踐研究計畫自107學年度起，一直是協助大學教師增進教學能力，幫助學生增進知識學習的重要計畫之一，競爭相當激烈。張國恩說，東海能有此佳績成績的原因在於，東海長期重視教育品質的再提升，重視培育優秀學生，今年112學年度東海獲得32件計畫，再次證明了東海全校教師對培育學生的不懈努力以及強大的教研能量。

112年度教育部教學實踐研究計畫審核結果出爐，東海大學以高達32件通過計畫量，獲全國不分公私立大學第五（不含科技大學），中南部私立大學第一，展現出卓越與優質的教學能量。圖／東海大學提供

校長張國恩進一步強調，東海落實以學生為主的目標學習導向，並提出博雅教育4.0計畫，落實教育翻轉未來，以強化自主學習探索博雅教育的本心，培育文理兼備學生。張國恩說，其中東海更以深厚的博雅底蘊，教導學生「人文思考為底蘊」、「科技創新為方法」、「環境永續為目的」等未來公民素養與知能，鼓勵學生多元嘗試，並培養跨域專長，學院也積極推動職涯輔導，開設職輔相關課程與跨域實習，進一步協助學生完備接軌業界所需之戰力。